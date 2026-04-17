Legyőzte a rák, elhunyt a legendás műsorvezető

Családja erősítette meg a hírt, miszerint 66 éves korában elhunyt a BBC rádiós legendája, Andy Kershaw, rákkal vívott hosszadalmas küzdelme után. A Radio 1 és Live Aid műsorvezetője április 16-án távozott az élők sorából.

Idén januárban jött a hír, hogy a népszerű brit műsorvezetőnél rákot diagnosztizáltak. Ekkor sajnos már járni sem tudott. 1985 és 2000 között, 15 éven keresztül vezette a Radio 1-t, leginkább eklektikus zenei ízléséről, valamint a világ minden tájáról származó zenék népszerűsítéséről volt ismert.

Később a Radio 4 sávján tudósított zenéről és globális konfliktusokról. Andy Kersaw 1959-ben született Rochdale-ben. A Leeds-i Egyetemen tanult, mielőtt az 1980-as évek elején megkapta volna első szakmai állását a leedsi Radio Aire-nél promóciós menedzserként. Itt állt össze a veterán műsorszolgáltatóval, Martin Kelnerrel, megkezdve ezzel színes karrierjét a zenei rádiózásban.

A nagy áttörést 1984-ben érte el, amikor megkapta a műsorvezetői szerepet a BBC ikonikus zenei műsorában, a The Old Grey Whistle Testben. Andy Kershaw-t állítólag akkor fedezték fel, amikor Billy Bragg zenész roadjaként és sofőrjeként dolgozott, ami meglehetősen szokatlan út volt a főműsoridős műsorvezetéshez.

Mindössze egy évvel később már ő közvetítette a BBC-nek a Live Aid-et, a Bob Geldof és Midge Ure által szervezett globális jótékonysági megakoncertet, amely egy egész generációt meghatározott. 1985-re csatlakozott a Radio 1 csapatához. Nővére, Liz pedig szintén az állomáson dolgozott, egyfajta családi munkaként tekintettek erre.

A Radio 1 után nemzetközi tudósítóként is dolgozott. Iránban és Észak-Koreában tett látogatásai során megerősítette a hírnevét, majd számos személyes probléma miatt karrierje véget ért - számolt be róla a Daily Star.

Egykori felesége és két gyermekének anyja, Juliette Banner távoltartási végzést kért a rádiós ellen, aki ezek feltételeit később megszegte, így három hónapot börtönben töltött. Különféle szabálysértések miatt hat hónap felfüggesztett börtönbüntetést is kapott.