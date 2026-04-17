Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Rudolf névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Legyőzte a rák, elhunyt a legendás műsorvezető

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 17. 16:40
Hosszú harcot vívott a rákkal, ami végül győzedelmeskedett felette.

Családja erősítette meg a hírt, miszerint 66 éves korában elhunyt a BBC rádiós legendája, Andy Kershaw, rákkal vívott hosszadalmas küzdelme után. A Radio 1 és Live Aid műsorvezetője április 16-án távozott az élők sorából.

Idén januárban jött a hír, hogy a népszerű brit műsorvezetőnél rákot diagnosztizáltak. Ekkor sajnos már járni sem tudott. 1985 és 2000 között, 15 éven keresztül vezette a Radio 1-t, leginkább eklektikus zenei ízléséről, valamint a világ minden tájáról származó zenék népszerűsítéséről volt ismert.

Később a Radio 4 sávján tudósított zenéről és globális konfliktusokról. Andy Kersaw 1959-ben született Rochdale-ben. A  Leeds-i Egyetemen tanult, mielőtt az 1980-as évek elején megkapta volna első szakmai állását a leedsi Radio Aire-nél promóciós menedzserként. Itt állt össze a veterán műsorszolgáltatóval, Martin Kelnerrel, megkezdve ezzel színes karrierjét a zenei rádiózásban.

A nagy áttörést 1984-ben érte el, amikor megkapta a műsorvezetői szerepet a BBC ikonikus zenei műsorában, a The Old Grey Whistle Testben. Andy Kershaw-t állítólag akkor fedezték fel, amikor Billy Bragg zenész roadjaként és sofőrjeként dolgozott, ami meglehetősen szokatlan út volt a főműsoridős műsorvezetéshez. 

Mindössze egy évvel később már ő közvetítette a BBC-nek a Live Aid-et, a Bob Geldof és Midge Ure által szervezett globális jótékonysági megakoncertet, amely egy egész generációt meghatározott. 1985-re csatlakozott a Radio 1 csapatához. Nővére, Liz pedig szintén az állomáson dolgozott, egyfajta családi munkaként tekintettek erre.

A Radio 1 után nemzetközi tudósítóként is dolgozott. Iránban és Észak-Koreában tett látogatásai során megerősítette a hírnevét, majd számos személyes probléma miatt karrierje véget ért - számolt be róla a Daily Star.

Egykori felesége és két gyermekének anyja, Juliette Banner távoltartási végzést kért a rádiós ellen, aki ezek feltételeit később megszegte, így három hónapot börtönben töltött. Különféle szabálysértések miatt hat hónap felfüggesztett börtönbüntetést is kapott.

2011-ben tért vissza a rádiózáshoz, majd kiadta önéletrajzi könyvét, a No Off Switch-et.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
