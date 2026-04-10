Ittasan száguldozott és így okozott balesetet a fiatal

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 10. 21:02
A vádirat szerint a férfi teljesen figyelmen kívül hagyta az útviszonyokat és a megengedettnél gyorsabban vezetett.
Amy Mans
Ittasan ült volán mögé az a 32 éves férfi, aki figyelmen kívül hagyta az általános közlekedési szabályokat és nagy sebességgel száguldozott Inotán egészen addig, amíg nem okozott balesetet. A felesége ráadásul az autó jobb, hátsó ülésén ült. 

A 32 éves férfi ittasan ült volán mögé, majd rövidesen baleset is okozott az autójával
Ittasan veszélyeztette saját és felesége életét

A Veszprém Vármegyei Főügyészség közlése alapján a tavaly szeptemberben történt balesetben, a férfi teljesen figyelmen kívül hagyta az útviszonyokat és a kanyar ívét, és veszélyesen is hajtott. Amikor egy kereszteződéshez ért, és balra akart kanyarodni, elvesztette az uralmát a jármű felett, ezért az autó kisodródott, letarolt egy közlekedési táblát, majd egy telephely drótkerítésének csapódott és az oldalára borult.

A baleset súlyos következményekkel járt, mivel a feleség nyolc napon túl gyógyuló, töréses sérüléseket szenvedett.

Az ügyészség tárgyalás nélkül hozna döntést, és felfüggesztett börtönbüntetést, valamint vezetéstől való eltiltást kérnek a férfira - írja a Veol.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
