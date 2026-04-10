Ittasan száguldozott és így okozott balesetet a fiatal

Ittasan ült volán mögé az a 32 éves férfi, aki figyelmen kívül hagyta az általános közlekedési szabályokat és nagy sebességgel száguldozott Inotán egészen addig, amíg nem okozott balesetet. A felesége ráadásul az autó jobb, hátsó ülésén ült.
A Veszprém Vármegyei Főügyészség közlése alapján a tavaly szeptemberben történt balesetben, a férfi teljesen figyelmen kívül hagyta az útviszonyokat és a kanyar ívét, és veszélyesen is hajtott. Amikor egy kereszteződéshez ért, és balra akart kanyarodni, elvesztette az uralmát a jármű felett, ezért az autó kisodródott, letarolt egy közlekedési táblát, majd egy telephely drótkerítésének csapódott és az oldalára borult.
A baleset súlyos következményekkel járt, mivel a feleség nyolc napon túl gyógyuló, töréses sérüléseket szenvedett.
Az ügyészség tárgyalás nélkül hozna döntést, és felfüggesztett börtönbüntetést, valamint vezetéstől való eltiltást kérnek a férfira - írja a Veol.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.