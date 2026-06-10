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Rohant a mentő Bőszénfára: 5 autó ütközött

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 18:40
bőszénfaszemélyautó
Bőszénfa közelében lezárták az utat.

Öt személyautó karambolozott a 67-es főúton, Bőszénfa közelében, a 25-ös kilométerszelvénynél. A baleset következtében két gépkocsi az árokba sodródott. 

Illusztrációs képekmentő mentőautó
A helyszínre mentő is érkezett. Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

A kaposvári tűzoltók három járművet áramtalanítottak. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írja a katasztrófavédelem.

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