Rohant a mentő Bőszénfára: 5 autó ütközött

Öt személyautó karambolozott a 67-es főúton, Bőszénfa közelében, a 25-ös kilométerszelvénynél. A baleset következtében két gépkocsi az árokba sodródott.

A helyszínre mentő is érkezett. Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

A kaposvári tűzoltók három járművet áramtalanítottak. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írja a katasztrófavédelem.