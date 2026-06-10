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Aranyérnek hitték, közben rák okozta a tüneteket – 32 évesen sokkoló diagnózist kapott az édesanya

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors rák
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 18:32
diagnózisaranyér
Több mint két éven át visszatérő panaszokkal élt egy egészségügyi dolgozó, aki saját szakmája miatt is pontosan ismerte a figyelmeztető jeleket. Tudta, hogy nagy a baj, de mégsem cselekedett időben.

Monica Trott egy gasztroenterológiai területen dolgozó ápolónő, aki 30 éves kora körül kezdett vért észlelni a székletében. Mivel az édesanya pontosan ismerte a tüneteket, tudta, hogy ez komoly figyelmeztető jel lehet. Rákra azonban eleinte ő sem mert gondolni.

Érezte, hogy rákos, de az orvosok nem így gondolták
Az anyuka később már attól tartott, hogy rákos, de az orvosok nem így gondolták
Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

2019-ben azonban éppen második gyermekével volt várandós, amikor orvosa azt mondta neki, hogy a tünetek hátterében nagy valószínűséggel aranyér állhat. A nő ezért étrendjét megváltoztatta, rostban gazdagabb ételeket fogyasztott, a vérzés pedig átmenetileg el is múlt, később azonban visszatért.

Monica korábban vetélést is átélt, és amikor egy korábban tervezett kolonoszkópiája előtt ismét teherbe esett, a vizsgálatot elhalasztották. A későbbi hónapokban újabb tünetek jelentkeztek, ezért gasztroenterológushoz fordult. Bár a laboreredmények többsége rendben volt, egy eltérés mégis látszott, amit az orvosok nem tartottak súlyosnak.

Monica azonban nem nyugodott meg, és többször is kérte további kivizsgálását, amelyeket részben elutasítottak. Végül a szülés utánra ütemezték be a kolonoszkópiát.

Rákot találtak nála

A nő április 6-án egészséges kisfiúnak adott életet, majd május 17-én elvégezték a vizsgálatot. A lelet sokkoló eredményt hozott: egy 5 centiméteres daganatot találtak a vastagbél bal oldalán. A diagnózis harmadik stádiumú vastagbélrák.

A vizsgálat előtt Monica még a hétköznapi aggodalmakon gondolkodott, utána azonban már teljesen más kérdések foglalkoztatták.

A kolonoszkópiára úgy mentem be, hogy az altatáson és azon aggódtam, hogy aznap szoptathatok-e. Úgy jöttem ki, hogy azon gondolkodtam, egyáltalán látni fogom-e felnőni a gyerekeimet.

A nő elmondta, hogy a diagnózis pillanatában teljesen megváltozott minden.

A férjem és a kisbabám velem volt a kolonoszkópián… arra ébredtem, hogy a férjem a kiságyban hozza a babát. Azonnal tudtam, hogy valami nincs rendben.

Monica még most sem érti, a szakemberek miként tudták így félrediagnosztizálni a vastagbélrákot. Azóta arra buzdít másokat, hogy ne féljenek a szűrővizsgálatoktól, mert szerinte egy kolonoszkópia előkészítése semmi ahhoz képest, amit egy daganatos betegség kezelése jelent– írja a Business Insider.

Kérlek, ne féljetek a szűrésektől, és ha féltek is, gondoljatok arra, hogy a kolonoszkópia előkészítése semmi ahhoz képest, amin egy rákdiagnózis és a kezelés keresztülvisz.

 

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