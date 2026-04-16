Gyász: elhunyt a népszerű műsorvezető

A Radio Two kertészével, Terry Waltonnal együtt dolgozó BBC-műsorvezető egy kanadai nyaralás során bekövetkezett szörnyű autóbaleset után fertőzés következtében hunyt el – derült ki a halottkémi vizsgálat során.
Az 53 éves újságírónő, Lynda Shahwan a kertészek körében népszerű Waltonnal együtt vezette a népszerű „Plotcast” podcastot, és több éven át dolgozott különböző BBC-műsorokban.
Férjével és két fiukkal nyaralt, amikor utasként foglalt helyet egy autóban, amely egy baleset következtében felborult. A kétgyermekes anyát különböző sérülésekkel, többek között tüdőösszeroppanással és hasi zúzódásokkal szállították kórházba, de másnap már hazaengedték. A baleset után négy nappal azonban a családja nem tudta felébreszteni, és a rendőrség holtan találta Lyndát egy nyaralóapartmanban, a vancouveri West 13th Avenue-n.
Graeme Hughes halottkém így nyilatkozott:
A boncolás megállapította, hogy a nő hasüregében fertőzés alakult ki [peritonitis], amely valószínűleg a baleset során szerzett sérülések következménye volt.
A halál okaként „közúti baleset következtében szerzett sérülések fertőzéses szövődményeit” jelölte meg.
Egy korábbi meghallgatáson elhangzott, hogy a baleset tavaly július 15-én történt.
Joanne Webb, a halottkém tisztviselője elmondta: „Lynda Shahwan családtagjaival együtt utas volt egy gépjárműben Észak-Vancouverben, Kanadában. A jármű közlekedési balesetbe keveredett és felborult. Sérüléseket szenvedett, és Ms. Shahwant a Lions Gate Kórházban kezelték, ahol bordatörést, hasi zúzódásokat és pneumothoraxot (tüdőösszeesést) állapítottak meg nála.”
A pontypriddi halottkém bíróságon elhangzott, hogy Shahwan asszonyt július 19-én holtan találták, miután családja nem tudta elérni, és értesítette a rendőrséget.
Halála után Terry, a Radio 2 kertészeti szakértője – aki rendszeresen szerepel a Jeremy Vine műsorban – azt mondta, hogy Lyndát „túl korán” vették el.
Az elmúlt két év, amit Lyndával a Plotcaston dolgoztam, volt a legkielégítőbb és legkedvesebb műsorvezetői munkám. A köztünk lévő kémia és az ő kreatív tehetsége minden epizódot a kertészeti tudás gyöngyszemévé tett. Nagyon szórakoztató volt, miközben rendkívül informatív is maradt. Professzionalizmusa és könnyed modora minden felvételt élvezetessé tett, és mindkettőnkből a legjobbat hozta ki.Igazi barátok lettünk, és a felvételek után mindketten ellazultunk, és az élet számos területéről beszélgettünk
- fogalmazott a szakértő.
A BBC Radio Wales által készített podcast több ezer hallgatót vonzott, tanácsokat adott és a növénytermesztési időszakokat is bemutatta. Lynda, aki Cardiff Heath negyedében élt, több mint 25 éven át dolgozott a Radio Walesnél. A Radio Wales vezetője, Carolyn Hitt így nyilatkozott: „Lynda nagyon különleges személyiség volt. Mióta 1999-ben megkezdte karrierjét a Radio Walesnél, ragyogó hatást gyakorolt az állomásra, mind az adásban, mind a háttérben, szinte minden műsorunkban dolgozott. Több éven át Lynda volt Roy Noble társműsorvezetője a reggeli műsorban, ahol ő szeretetteljesen elnevezte őt „A Caerphilly-i Liliomnak”.
A közelmúltban Lynda ismét a mikrofon elé állt, ezúttal Terry Walton mellett, hogy együtt vezessék és készítsék el fantasztikus, szívből jövő projektjüket, a Plotcastot – amely csak egy a sok példa közül, amelyek tanúsítják kreativitását és innovatív szellemét - írja a Daily Star.
„A Radio Walesnél mindannyian mélyen megrázott minket szeretett kollégánk és barátunk hirtelen elvesztése, és őszinte részvétünket fejezzük ki Lynda férjének, Sharifnak – aki szintén nagyon szeretett kollégánk –, két fiuknak, valamint az egész családjuknak és barátaiknak.”
