Gyász: elhunyt a népszerű műsorvezető

A Radio Two kertészével, Terry Waltonnal együtt dolgozó BBC-műsorvezető egy kanadai nyaralás során bekövetkezett szörnyű autóbaleset után fertőzés következtében hunyt el – derült ki a halottkémi vizsgálat során.

Meghalt a BBC műsorvezetője - döbbenetes, amit a halottkémi vizsgálat megállapított

Az 53 éves újságírónő, Lynda Shahwan a kertészek körében népszerű Waltonnal együtt vezette a népszerű „Plotcast” podcastot, és több éven át dolgozott különböző BBC-műsorokban.

Férjével és két fiukkal nyaralt, amikor utasként foglalt helyet egy autóban, amely egy baleset következtében felborult. A kétgyermekes anyát különböző sérülésekkel, többek között tüdőösszeroppanással és hasi zúzódásokkal szállították kórházba, de másnap már hazaengedték. A baleset után négy nappal azonban a családja nem tudta felébreszteni, és a rendőrség holtan találta Lyndát egy nyaralóapartmanban, a vancouveri West 13th Avenue-n.

Graeme Hughes halottkém így nyilatkozott:

A boncolás megállapította, hogy a nő hasüregében fertőzés alakult ki [peritonitis], amely valószínűleg a baleset során szerzett sérülések következménye volt.

A halál okaként „közúti baleset következtében szerzett sérülések fertőzéses szövődményeit” jelölte meg.

Egy korábbi meghallgatáson elhangzott, hogy a baleset tavaly július 15-én történt.

Joanne Webb, a halottkém tisztviselője elmondta: „Lynda Shahwan családtagjaival együtt utas volt egy gépjárműben Észak-Vancouverben, Kanadában. A jármű közlekedési balesetbe keveredett és felborult. Sérüléseket szenvedett, és Ms. Shahwant a Lions Gate Kórházban kezelték, ahol bordatörést, hasi zúzódásokat és pneumothoraxot (tüdőösszeesést) állapítottak meg nála.”

A pontypriddi halottkém bíróságon elhangzott, hogy Shahwan asszonyt július 19-én holtan találták, miután családja nem tudta elérni, és értesítette a rendőrséget.

Halála után Terry, a Radio 2 kertészeti szakértője – aki rendszeresen szerepel a Jeremy Vine műsorban – azt mondta, hogy Lyndát „túl korán” vették el.

Az elmúlt két év, amit Lyndával a Plotcaston dolgoztam, volt a legkielégítőbb és legkedvesebb műsorvezetői munkám. A köztünk lévő kémia és az ő kreatív tehetsége minden epizódot a kertészeti tudás gyöngyszemévé tett. Nagyon szórakoztató volt, miközben rendkívül informatív is maradt. Professzionalizmusa és könnyed modora minden felvételt élvezetessé tett, és mindkettőnkből a legjobbat hozta ki.Igazi barátok lettünk, és a felvételek után mindketten ellazultunk, és az élet számos területéről beszélgettünk

- fogalmazott a szakértő.