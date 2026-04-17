Rendkívüli! Kórházba került Christina Applegate

Kórházba került Christina Applegate. A hollywoodi színésznő a közvetlen információk szerint már március vége óta kórházi ellátásra szorul, habár kezeléseinek pontos oka nem ismert. Az ok azonban vélhetően összefügg szklerózis multiplex betegségével, amelynek diagózisát még 2021-ben kapta. A kór miatt ugyanis hajlamosab a ferőzésekre, ami miatt rendszeresen sürgősségi ellátásra szorul.

Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Nem kívánok kommentárt fűzni ahhoz, hogy kórházban van-e, illetve milyen kezeléseket kap. Hosszú ideje küzd összetett egészségügyi problémákkal, amelyekről meglepően nyíltan beszélt, ahogy az önéletrajzi könyvében olvasható és a podcastjában is hallható, látható

– nyilatkozta a színésznő szóvivője a hírek megjelenését követően az TMZ közlése szerint.

A lap hozzátette, Applegate csupán a múlt hónapban adta ki memoárját, amelyben részletesen beszámol a betegség mindennapi hatásairól:

Amikor felébredek, gyakran nem tudom annyira megmozdítani a karomat, hogy elérjem az ágyam melletti pohár vizet vagy a töltőn lévő telefonomat

– írta.