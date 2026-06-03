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Zoltán Erika: „Hatalmas szerelem nélkül nem működhet évtizedekig egy kapcsolat”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Zoltán Erika
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 07:15
Kátai Róberténekesnődiszkópopzeneházasság
Mindent elsöprő, perzselő szerelemként indult; harminchat éve vannak együtt a férjével, Kátai Róberttel, aki mindenben segíti az énekesnőt. Zoltán Erika pályája indulásáról, családjáról és nagy terveiről mesélt.
Bors
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Negyven éve robbant be a hazai könnyűzenei életbe Zoltán Erika, aki harminchat éve van együtt a férjével, Kátai Róberttel. Az énekesnő a hot! magazinnak mesélt az indulásról és a jelenről.

Zoltán Erika és Kátai Róbert nagy szeretetben élnek
Zoltán Erika és Kátai Róbert nagy szeretetben élnek (Fotó: hot! magazin / Szabolcs László)

hot!: Nagy slágered volt a Szerelemre születtem. Mennyire voltál szerelmes csitri? 

Zoltán Erika: Nagyon szerelmes típus ­voltam. Egy fiúval majdnem családot alapítottam 17 évesen, mindent abba akartam hagyni. Anyámtól soha nem kaptam pofont, de akkor megrángatott, és közölte: ők mindent megtettek, hogy azt csinálhassam, amit szeretnék – nem engedi, hogy mindent feladjak. Akkor nagyon megharagudtam rá, de egy év múlva beláttam, hogy igaza volt. Anyukámmal és nagyanyámmal együtt éltünk akkor egy kis ­trium­virá­tusban. Nem volt ez igazi ­lázadás részemről, inkább csak próbálkozás.

Negyven éve indult a karri­ered. Melyik volt a kulcsmomentum? 

A legendás szerzőtrió, Pásztor–Jakab–Hatvani dalával indultam az 1986-os Interpop Fesztiválon, ahol nem lettem dobogós, viszont nyertem egy közönségdíjat és egy kubai fesz­tiválkörutat. Évekkel később jöttem rá, hogy ez a dalverseny, az ott kapott közönségdíj alapozta meg azt, hogy negyven éve énekelek. 1986 decemberében behívott Erdős doktor az irodájába: úgy gondolta, ennek a lánynak feltétlenül kell készíteni egy lemezt. Akkoriban a törökbálinti stúdió egy elérhetetlen csodahely volt, de a Neotonnak köszönhetően ott elkészíthettem az albumot. ­

Akkor utaztam ki a fesztiválturnéra, amikor itthon megjelent a lemez. Pillanatok alatt rengeteg példányban kelt el, 550 ezernél maradt abba a számolás, én meg arra érkeztem haza, hogy a reptéren várnak az emberek.

Akkoriban százezer példány kellett az aranylemezhez! Elmentem itthonról egy kis ismeretlen énekesnőként – és mire hazajöttem, már nagyon szerettek. Az első férjem, Joós István menedzserként is mindenben mellettem állt.

Zoltán Erika 2026-ban is remek formában van
Zoltán Erika remek formában van  (Fotó: hot! magazin / Szabolcs László)

Zoltán Erika klipforgatása ­mindent eldöntött 

Robival évtizedek óta együtt vagytok. Mi az első emléked róla?

– 1984-ben találkoztunk először a Fekete Macska bárban. Én Pistivel dolgoztam, ő a breakes fiúkkal. Ott ültek a taxisok, mindegyik megfordult utánam, Robi pedig odaszólt egy barát­jának, hogy: „Egyszer nekem meglesz!” Utána többször is összefutottunk munkák miatt, de a közös sorsunk 1990-ben dőlt el. Az Elvarázsolt éj című dalom klipjét forgattuk, és mindenki Kátai Robit javasolta ­koreográfusnak és táncosnak.

 A Citadella bárban lépett fel, ­elmentem megnézni. Csodásan nézett ki a hófehér frakkban, alatta félmeztelen volt.

Soha nem volt férfiideálom, de ahogy néztem a táncát, tudtam, hogy baj van! Ott elindult bennem valami… Megbeszéltük a közös munkát, indult a zsongás, és mi tízszer annyit próbáltunk, mint kellett volna. A klip forgatása közben pedig volt egy hintajelenet. Szavak nélkül is nagyon éreztük egymást, egy hintában ketten.

Onnan már egyértelmű volt, hogy ebből kapcsolat lesz? 

Én akkor férjnél voltam, Robinak nem volt párja. Ismerkedtünk, de nem beszéltünk önmagunkról. Éreztem, hogy sokáig nem tartható fenn az az állapot, hogy otthon már nem vagyok őszinte. Hülye egy helyzet volt, de három és fél hónap összejárkálás után vettem egy nagy levegőt, és elmondtam a férjemnek, hogy békésen szeretném elrendezni az életünket, és váljunk el. Pistivel a mai napig nagyon jó barátok vagyunk, de nekem el kellett indulnom ezen az úton! Ennek már 36 éve… 

Zoltán Erika és Robby D. mindenben támogatják egymást
Zoltán Erika és Robi mindenben támogatják egymást (Fotó: hot! magazin / Szabolcs László)

A sok türelem mellett mi kell még egy ennyire hosszú párkapcsolathoz? 

Meggyőződésem, hogy a kezdeti hatalmas szerelem nélkül nem működhet évtizedekig egy kapcsolat. Eleinte amúgy sokan féltettek Robitól, mondván, nagy szoknyapecér, négy-öt barátnője van egyszerre, és csak lépcsőnek akar használni, hogy továbblépjen

De engem nem érdekelt, ki mit mond: amit érzek, én érzem, amit kapok, én kapom. 

Mentem a saját fejem után. Minél több idő telik el, annál jobban ragaszkodunk egymáshoz, hiszen annyi szépet, jót csináltunk együtt! Az életünk nagyobbik részét már együtt éltük le. Kellett egy erőteljes indítás, és mindketten nagyon szeretjük a másik ­szakmaiságát. 

Zoltán Erika és Robby D: együtt járnak mindenhova 

Mindent szeretsz benne? Nincs rossz tulajdonsága? 

Rengeteget hozzátett ahhoz, ami ma vagyok. Mi akkor működünk jól, ha mindent együtt csinálunk. Más ettől megőrülne! Együtt járunk szórakozni, nincs külön csajos és fiús buli. Ahogy nekem, úgy neki is van rossz tulajdonsága, de ezeket egymás iránti szeretetből megtanultuk kezelni. Például eleinte akkora volt a szerelem, hogy betegesen féltékeny voltam! Fegyelmeznem kellett magam, hogy ne lássak bele helyzetekbe olyasmit, ami nincs bennük. 

A viták már nem olyan hangosak? 

Robi tudja, hogy én vitatkozós típus vagyok, addig mondom, amíg nem lesz igazam. Ma már könnyebben veszem, másnapra hagyom a vita lezárását, de a szerelmünk hajnalán addig nem engedtem elaludni, amíg nem került pont a sztori végére.

Zoltán Erika vízparton 2026-ban
Zoltán Erika lánya nyáron házasodik (Fotó:  hot! magazin / Szabolcs László)

Zoltán Erika megpróbál majd szupernagyi lenni 

A lányotoknak, Zoénak volt dackorszaka, mint neked? 

Volt egy cifra évünk, de később mindenért elnézést kért. Ezen a korszakon mindenki átesik, ahogy én is anno. 28 éves, edzőterme van, és a világ legédesebb lánya. 

Nyolcadik éve lesz, hogy együtt van egy nagyon helyes fiúval, aki másfél éve megkérte a kezét, az évfordulójukon lesz az esküvőjük. 

Egy éve teljesen önállóan élnek a közelben, de olyan távolságban, hogy ne lehessen csak úgy köntösben átmenni. A tisztes ­távolság fontos: nem akarunk a nyakukra járni! Az ő életük, nekik kell mindent kialakítani. 

Előfordulhat, hogy hamarosan nagyszülők lesztek. Készültök erre?

Ennek is eljön az ideje, ők majd eldöntik, mikor kell babát vállalni. Én is kivártam anno: mivel Robi hat évvel fiatalabb, úgy voltam vele, hogy majd ő eldönti, mikor tudja vállalni az apaságot. 35 voltam, amikor szültem. Megpróbálok majd szupernagyi lenni: ha kellek, ott legyek, de ha nem, akkor ne okoskodjak bele mindenbe. A lányunk ugyanolyan aggódós anyuka lesz, mint én. Vannak barátnőim, akik nagymamák, és áradoznak erről. Ugyanis nagyon más, mint az anyaság: amikor kezdenél elfáradni, akkor elviszik haza a gyereket! 

Zoltán Erika életéről regény készül
Zoltán Erika életéről regény készül (Fotó:  hot! magazin / Szabolcs László)

A karrieredben jubileumi év az idei. Mire készültök?

Reméljük, még idén megjelenik egy izgalmas regény formájában az életem története; egy kedves barátnőm, Bucsi Mariann írja, aki alapvetően novellista. Nyolcvan százalékban az én sztorim és egy kis fantázia. Az 1986-os esztendőhöz képest ez valóban a negyvenedik évem a pályán. Nagy csinnadrattát terveztünk, van egy Showtime című műsorunk, amely abszolút a látványra, táncra épül, komoly technikával, LED-falakkal. 1987-ben jelent meg az első ­albumom, annak jövőre lesz a negyvenéves jubileuma; budapesti nagykoncertet szervezünk, vidéki turnéval.

Zoltán Erika nemrég hosszabban mesélt a sikeres fogyásáról, és arról is, hogy különleges módon ünnepelte meg férje, Robby D. születésnapját.

 

Zoltán Erika idén negyven éve van a pályán, férjével, Kátai Róberttel pedig 36 éve élnek boldog párkapcsolatban. Lányuk, Zoé hamarosan férjhez megy, a legendás énekesnő pedig alig várja már, hogy boldog nagymama legyen. Az elkövetkezendő időszakban pedig nagy dolgokra készül, hogy méltóképpen megünnepelhesse rajongóival a negyvenéves jubileumot. 

 

Hétfői hot! címlap feltöltés Király Linda Marics Peti Szabó Zsófi Marót Viki Zoltán Erika Tilos 2026.06.03 előtt használni!!
A friss hot! magazinban további exkluzív sztártörténeteket olvashatsz (Fotó: hot! magazin)

 

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