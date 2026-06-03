Zoltán Erika: „Hatalmas szerelem nélkül nem működhet évtizedekig egy kapcsolat”

Negyven éve robbant be a hazai könnyűzenei életbe Zoltán Erika, aki harminchat éve van együtt a férjével, Kátai Róberttel. Az énekesnő a hot! magazinnak mesélt az indulásról és a jelenről.

Zoltán Erika és Kátai Róbert nagy szeretetben élnek (Fotó: hot! magazin / Szabolcs László)

hot!: Nagy slágered volt a Szerelemre születtem. Mennyire voltál szerelmes csitri?

Zoltán Erika: Nagyon szerelmes típus ­voltam. Egy fiúval majdnem családot alapítottam 17 évesen, mindent abba akartam hagyni. Anyámtól soha nem kaptam pofont, de akkor megrángatott, és közölte: ők mindent megtettek, hogy azt csinálhassam, amit szeretnék – nem engedi, hogy mindent feladjak. Akkor nagyon megharagudtam rá, de egy év múlva beláttam, hogy igaza volt. Anyukámmal és nagyanyámmal együtt éltünk akkor egy kis ­trium­virá­tusban. Nem volt ez igazi ­lázadás részemről, inkább csak próbálkozás.

Negyven éve indult a karri­ered. Melyik volt a kulcsmomentum?

A legendás szerzőtrió, Pásztor–Jakab–Hatvani dalával indultam az 1986-os Interpop Fesztiválon, ahol nem lettem dobogós, viszont nyertem egy közönségdíjat és egy kubai fesz­tiválkörutat. Évekkel később jöttem rá, hogy ez a dalverseny, az ott kapott közönségdíj alapozta meg azt, hogy negyven éve énekelek. 1986 decemberében behívott Erdős doktor az irodájába: úgy gondolta, ennek a lánynak feltétlenül kell készíteni egy lemezt. Akkoriban a törökbálinti stúdió egy elérhetetlen csodahely volt, de a Neotonnak köszönhetően ott elkészíthettem az albumot. ­

Akkor utaztam ki a fesztiválturnéra, amikor itthon megjelent a lemez. Pillanatok alatt rengeteg példányban kelt el, 550 ezernél maradt abba a számolás, én meg arra érkeztem haza, hogy a reptéren várnak az emberek.

Akkoriban százezer példány kellett az aranylemezhez! Elmentem itthonról egy kis ismeretlen énekesnőként – és mire hazajöttem, már nagyon szerettek. Az első férjem, Joós István menedzserként is mindenben mellettem állt.

Zoltán Erika remek formában van (Fotó: hot! magazin / Szabolcs László)

Zoltán Erika klipforgatása ­mindent eldöntött

Robival évtizedek óta együtt vagytok. Mi az első emléked róla?

– 1984-ben találkoztunk először a Fekete Macska bárban. Én Pistivel dolgoztam, ő a breakes fiúkkal. Ott ültek a taxisok, mindegyik megfordult utánam, Robi pedig odaszólt egy barát­jának, hogy: „Egyszer nekem meglesz!” Utána többször is összefutottunk munkák miatt, de a közös sorsunk 1990-ben dőlt el. Az Elvarázsolt éj című dalom klipjét forgattuk, és mindenki Kátai Robit javasolta ­koreográfusnak és táncosnak.

A Citadella bárban lépett fel, ­elmentem megnézni. Csodásan nézett ki a hófehér frakkban, alatta félmeztelen volt.

Soha nem volt férfiideálom, de ahogy néztem a táncát, tudtam, hogy baj van! Ott elindult bennem valami… Megbeszéltük a közös munkát, indult a zsongás, és mi tízszer annyit próbáltunk, mint kellett volna. A klip forgatása közben pedig volt egy hintajelenet. Szavak nélkül is nagyon éreztük egymást, egy hintában ketten.