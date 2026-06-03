Zoltán Erika: „Hatalmas szerelem nélkül nem működhet évtizedekig egy kapcsolat”

Negyven éve robbant be a hazai könnyűzenei életbe Zoltán Erika, aki harminchat éve van együtt a férjével, Kátai Róberttel. Az énekesnő a hot! magazinnak mesélt az indulásról és a jelenről.
Zoltán Erika: Nagyon szerelmes típus voltam. Egy fiúval majdnem családot alapítottam 17 évesen, mindent abba akartam hagyni. Anyámtól soha nem kaptam pofont, de akkor megrángatott, és közölte: ők mindent megtettek, hogy azt csinálhassam, amit szeretnék – nem engedi, hogy mindent feladjak. Akkor nagyon megharagudtam rá, de egy év múlva beláttam, hogy igaza volt. Anyukámmal és nagyanyámmal együtt éltünk akkor egy kis triumvirátusban. Nem volt ez igazi lázadás részemről, inkább csak próbálkozás.
A legendás szerzőtrió, Pásztor–Jakab–Hatvani dalával indultam az 1986-os Interpop Fesztiválon, ahol nem lettem dobogós, viszont nyertem egy közönségdíjat és egy kubai fesztiválkörutat. Évekkel később jöttem rá, hogy ez a dalverseny, az ott kapott közönségdíj alapozta meg azt, hogy negyven éve énekelek. 1986 decemberében behívott Erdős doktor az irodájába: úgy gondolta, ennek a lánynak feltétlenül kell készíteni egy lemezt. Akkoriban a törökbálinti stúdió egy elérhetetlen csodahely volt, de a Neotonnak köszönhetően ott elkészíthettem az albumot.
Akkor utaztam ki a fesztiválturnéra, amikor itthon megjelent a lemez. Pillanatok alatt rengeteg példányban kelt el, 550 ezernél maradt abba a számolás, én meg arra érkeztem haza, hogy a reptéren várnak az emberek.
Akkoriban százezer példány kellett az aranylemezhez! Elmentem itthonról egy kis ismeretlen énekesnőként – és mire hazajöttem, már nagyon szerettek. Az első férjem, Joós István menedzserként is mindenben mellettem állt.
– 1984-ben találkoztunk először a Fekete Macska bárban. Én Pistivel dolgoztam, ő a breakes fiúkkal. Ott ültek a taxisok, mindegyik megfordult utánam, Robi pedig odaszólt egy barátjának, hogy: „Egyszer nekem meglesz!” Utána többször is összefutottunk munkák miatt, de a közös sorsunk 1990-ben dőlt el. Az Elvarázsolt éj című dalom klipjét forgattuk, és mindenki Kátai Robit javasolta koreográfusnak és táncosnak.
A Citadella bárban lépett fel, elmentem megnézni. Csodásan nézett ki a hófehér frakkban, alatta félmeztelen volt.
Soha nem volt férfiideálom, de ahogy néztem a táncát, tudtam, hogy baj van! Ott elindult bennem valami… Megbeszéltük a közös munkát, indult a zsongás, és mi tízszer annyit próbáltunk, mint kellett volna. A klip forgatása közben pedig volt egy hintajelenet. Szavak nélkül is nagyon éreztük egymást, egy hintában ketten.
Én akkor férjnél voltam, Robinak nem volt párja. Ismerkedtünk, de nem beszéltünk önmagunkról. Éreztem, hogy sokáig nem tartható fenn az az állapot, hogy otthon már nem vagyok őszinte. Hülye egy helyzet volt, de három és fél hónap összejárkálás után vettem egy nagy levegőt, és elmondtam a férjemnek, hogy békésen szeretném elrendezni az életünket, és váljunk el. Pistivel a mai napig nagyon jó barátok vagyunk, de nekem el kellett indulnom ezen az úton! Ennek már 36 éve…
Meggyőződésem, hogy a kezdeti hatalmas szerelem nélkül nem működhet évtizedekig egy kapcsolat. Eleinte amúgy sokan féltettek Robitól, mondván, nagy szoknyapecér, négy-öt barátnője van egyszerre, és csak lépcsőnek akar használni, hogy továbblépjen.
De engem nem érdekelt, ki mit mond: amit érzek, én érzem, amit kapok, én kapom.
Mentem a saját fejem után. Minél több idő telik el, annál jobban ragaszkodunk egymáshoz, hiszen annyi szépet, jót csináltunk együtt! Az életünk nagyobbik részét már együtt éltük le. Kellett egy erőteljes indítás, és mindketten nagyon szeretjük a másik szakmaiságát.
Rengeteget hozzátett ahhoz, ami ma vagyok. Mi akkor működünk jól, ha mindent együtt csinálunk. Más ettől megőrülne! Együtt járunk szórakozni, nincs külön csajos és fiús buli. Ahogy nekem, úgy neki is van rossz tulajdonsága, de ezeket egymás iránti szeretetből megtanultuk kezelni. Például eleinte akkora volt a szerelem, hogy betegesen féltékeny voltam! Fegyelmeznem kellett magam, hogy ne lássak bele helyzetekbe olyasmit, ami nincs bennük.
Robi tudja, hogy én vitatkozós típus vagyok, addig mondom, amíg nem lesz igazam. Ma már könnyebben veszem, másnapra hagyom a vita lezárását, de a szerelmünk hajnalán addig nem engedtem elaludni, amíg nem került pont a sztori végére.
Volt egy cifra évünk, de később mindenért elnézést kért. Ezen a korszakon mindenki átesik, ahogy én is anno. 28 éves, edzőterme van, és a világ legédesebb lánya.
Nyolcadik éve lesz, hogy együtt van egy nagyon helyes fiúval, aki másfél éve megkérte a kezét, az évfordulójukon lesz az esküvőjük.
Egy éve teljesen önállóan élnek a közelben, de olyan távolságban, hogy ne lehessen csak úgy köntösben átmenni. A tisztes távolság fontos: nem akarunk a nyakukra járni! Az ő életük, nekik kell mindent kialakítani.
Ennek is eljön az ideje, ők majd eldöntik, mikor kell babát vállalni. Én is kivártam anno: mivel Robi hat évvel fiatalabb, úgy voltam vele, hogy majd ő eldönti, mikor tudja vállalni az apaságot. 35 voltam, amikor szültem. Megpróbálok majd szupernagyi lenni: ha kellek, ott legyek, de ha nem, akkor ne okoskodjak bele mindenbe. A lányunk ugyanolyan aggódós anyuka lesz, mint én. Vannak barátnőim, akik nagymamák, és áradoznak erről. Ugyanis nagyon más, mint az anyaság: amikor kezdenél elfáradni, akkor elviszik haza a gyereket!
Reméljük, még idén megjelenik egy izgalmas regény formájában az életem története; egy kedves barátnőm, Bucsi Mariann írja, aki alapvetően novellista. Nyolcvan százalékban az én sztorim és egy kis fantázia. Az 1986-os esztendőhöz képest ez valóban a negyvenedik évem a pályán. Nagy csinnadrattát terveztünk, van egy Showtime című műsorunk, amely abszolút a látványra, táncra épül, komoly technikával, LED-falakkal. 1987-ben jelent meg az első albumom, annak jövőre lesz a negyvenéves jubileuma; budapesti nagykoncertet szervezünk, vidéki turnéval.
Zoltán Erika nemrég hosszabban mesélt a sikeres fogyásáról, és arról is, hogy különleges módon ünnepelte meg férje, Robby D. születésnapját.
Zoltán Erika idén negyven éve van a pályán, férjével, Kátai Róberttel pedig 36 éve élnek boldog párkapcsolatban. Lányuk, Zoé hamarosan férjhez megy, a legendás énekesnő pedig alig várja már, hogy boldog nagymama legyen. Az elkövetkezendő időszakban pedig nagy dolgokra készül, hogy méltóképpen megünnepelhesse rajongóival a negyvenéves jubileumot.
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