Gyászol a Disney: Elhunyt az „Egy új élmény” és a „Szépség és a szörnyeteg” énekese

Peabo Bryson a soul balladákról, különösen duettekről volt ismert. 1991-ben a "Szépség és a szörnyeteg" című Disney-film címadó dalát Céline Dionnal közösen énekelte el, a duett pedig hatalmas siker lett. Egy évvel később Regina Belle-lel kiadták az "Egy új élmény" című számot az Aladdin című Disney-filmhez, és ez lett az első animációs filmből származó dal, amely az első helyre került a Billboard Hot 100-as listáján.
Bryson kedden, június 2-án hunyt el családja körében, mindössze néhány nappal azután, hogy szélütést kapott.
„Rendkívül meghatott minket a rajongók, barátok és kollégák szeretetének, imáinak és támogatásának áradata a világ minden tájáról” – mondta Bryson családja a PEOPLE magazinnak adott nyilatkozatában. „Bár a szívünk összetört, vigaszt találunk abban a tudatban, hogy mennyire szerették Peabo-t, és hány ember életét érintette meg a hangja és a nagylelkűsége. Öröksége és zenéje generációkon át tovább él majd.”
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