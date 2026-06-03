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Gyászol a Disney: Elhunyt az „Egy új élmény” és a „Szépség és a szörnyeteg” énekese

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors szépség és a szörnyeteg
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 07:20 / FRISSÍTÉS: 2026. június 03. 07:23
elhunytpeabo bryson
Az R&B énekes olyan előadókkal énekelt duettjeiről volt ismert, mint Celine Dion és Roberta Flack. Peabo Bryson 75 éves volt.

Peabo Bryson a soul balladákról, különösen duettekről volt ismert. 1991-ben a "Szépség és a szörnyeteg" című Disney-film címadó dalát Céline Dionnal közösen énekelte el, a duett pedig hatalmas siker lett. Egy évvel később Regina Belle-lel kiadták az "Egy új élmény" című számot az Aladdin című Disney-filmhez, és ez lett az első animációs filmből származó dal, amely az első helyre került a Billboard Hot 100-as listáján.

elhunyt Peabo Bryson
Elhunyt Peabo Bryson. Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Peabo Bryson szerettei körében hunyt el

Bryson kedden, június 2-án hunyt el családja körében, mindössze néhány nappal azután, hogy szélütést kapott.

„Rendkívül meghatott minket a rajongók, barátok és kollégák szeretetének, imáinak és támogatásának áradata a világ minden tájáról” – mondta Bryson családja a PEOPLE magazinnak adott nyilatkozatában. „Bár a szívünk összetört, vigaszt találunk abban a tudatban, hogy mennyire szerették Peabo-t, és hány ember életét érintette meg a hangja és a nagylelkűsége. Öröksége és zenéje generációkon át tovább él majd.”

 

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