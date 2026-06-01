Megrázó részlet derült ki a csepeli véres leszámolásról - ezért estek egymásnak a testvérek

Brutális támadás történt Csepelen néhány napja. Négy fiatal férfi esett egymásnak. Az összecsapás olyan brutális volt, hogy mind a négyen kórházba kerültek. Információink szerint egyiküknek a koponyája sérült meg és gyakorlatilag leszakadt az egyik karja egy vágás következtében, de a másik három férfinak is súlyos sérülései lettek. Egyikük napokig mélyaltatásban volt, úgy tudjuk, az erős fájdalmai miatt nem merték, tudták az orvosok felébreszteni. A csepeli véres leszámolás után egy embernek olyan válságos volt az állapota, hogy mentőhelikopterrel vitték kórházba.

A két társaság, két testvérpár, úgy tudjuk, baráti viszonyban voltak korábban. Annyira, hogy a véres leszámolás előtt is együtt iszogattak. Az iszogatás közben azonban összevesztek, miután az egyik férfi belekötött a testvérpár sógorába. Kérték, hogy ne kötekedjen, de ő folytatta. Ezért aztán többször is leütötték.

A verés után jött a csepeli véres leszámolás

A megvert férfi testvére néhány nappal később szabadult, és azonnal elindult megtorolni öccse bántalmazását. Azonnal hasba is szúrta az egyik bántalmazót. Ezután nem sokkal a megszúrt férfi - vérző hassal - ment újabb revansot venni. Ekkor szabadult el a pokol. Már mindenki ütött, szúrt mindenkit, illetve védte a testvérét. Ekkor keletkeztek a már említett, súlyos sérülések.

Az egyik férfit a támadástól nem messze fogták el a rendőrök, aztán nem sokkal később egy másik elkövetőre is lecsaptak. Legalább egyiküknél fegyvert és kardot is találtak. A fegyverről kiderült, hogy gumilövedékes pisztoly volt.