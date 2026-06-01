Megrázó részlet derült ki a csepeli véres leszámolásról - ezért estek egymásnak a testvérek

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 01. 12:50
Vér borította a XXI. kerület belvárosát néhány napja. Négy felfegyverzett ember esett egymásnak karddal, késsel, pisztollyal. A csepeli véres leszámolás után megtudtuk, hogy mi áll a kegyetlen támadás hátterében.

Brutális támadás történt Csepelen néhány napja. Négy fiatal férfi esett egymásnak. Az összecsapás olyan brutális volt, hogy mind a négyen kórházba kerültek. Információink szerint egyiküknek a koponyája sérült meg és gyakorlatilag leszakadt az egyik karja egy vágás következtében, de a másik három férfinak is súlyos sérülései lettek. Egyikük napokig mélyaltatásban volt, úgy tudjuk, az erős fájdalmai miatt nem merték, tudták az orvosok felébreszteni. A csepeli véres leszámolás után egy embernek olyan válságos volt az állapota, hogy mentőhelikopterrel vitték kórházba.

A csepeli véres leszámolás után volt olyan sérült, akit mentőhelikopterrel vittek kórházba Fotó: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala
 

A két társaság, két testvérpár, úgy tudjuk, baráti viszonyban voltak korábban. Annyira, hogy a véres leszámolás előtt is együtt iszogattak. Az iszogatás közben azonban összevesztek, miután az egyik férfi belekötött a testvérpár sógorába. Kérték, hogy ne kötekedjen, de ő folytatta. Ezért aztán többször is leütötték. 

A verés után jött a csepeli véres leszámolás 

A megvert férfi testvére néhány nappal később szabadult, és azonnal elindult megtorolni öccse bántalmazását. Azonnal hasba is szúrta az egyik bántalmazót. Ezután nem sokkal a megszúrt férfi - vérző hassal - ment újabb revansot venni. Ekkor szabadult el a pokol. Már mindenki ütött, szúrt mindenkit, illetve védte a testvérét. Ekkor keletkeztek a már említett, súlyos sérülések.

A rendőrség nagy erőkkel vonult ki a helyszínre  Fotó: Google Maps

Az egyik férfit a támadástól nem messze fogták el a rendőrök, aztán nem sokkal később egy másik elkövetőre is lecsaptak. Legalább egyiküknél fegyvert és kardot is találtak. A fegyverről kiderült, hogy gumilövedékes pisztoly volt.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
