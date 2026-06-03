„Nem adta fel és harcol” – 19 éves lett SMA Zsolti, akinek csak 1 évet jósoltak az orvosok

Szerettei körében ünnepelte 19. születésnapját a tiszatenyői Zsoltika, aki gerincvelő-eredetű izomsorvadással, SMA-val él. A család számára minden egyes évforduló különleges ajándék.

Az SMA-val küzdő fiú szűk családi körben ünnepelte a születésnapját Fotó: beküldött

Az SMA-val küzdő Zsolti 19 éves lett

Az SMA-s fiút szűk családi körben köszöntötték fel szerettei, akik minden nap hálát adnak azért, hogy együtt lehetnek vele. Édesanyja, Török Mária ma is tisztán emlékszik arra az időszakra, amikor az orvosoktól lesújtó híreket kaptak.

Egyben öröm és megdöbbentő, hogy milyen gyorsan repül az idő, hiszen még most volt kicsi. Minden perc előttünk van, minden harc, amit kicsinek vívott, vívtunk; amikor közölték, hogy beteg, amikor csak 1 évet jósoltak neki az orvosok… De nem adta fel és harcol. Mintha csak ma lett volna

- emlékezett vissza a Borsnak az édesanya, majd hozzátette: „Imádjuk, hogy mennyi erőt ad nekünk és milyen okos nagyfiú lett.”

Zsoltika élete tele van kihívásokkal. Gyomorszondán keresztül, speciális tápszerrel táplálják, így még a születésnapi tortájából sem ehet. Nem tud járni és beszélni, nyelni, a légzését is gépek segítik. A szülei szinte egyetlen pillantásból tudják, mire van szüksége. Tudata teljesen ép, pislogással válaszol az eldöntendő kérdésekre és hangokkal is képes kommunikálni. A köztük lévő kötelék olyan erős, hogy szavak nélkül is megértik egymást.

Zsoltika a szüleivel Fotó: beküldött

A 19 éves fiú imád kirándulni. Az utazás rendkívül bonyolult számára, de a család nem hagyja, hogy a betegsége miatt a négy fal között élje le az életét. Minden kirándulás komoly szervezést igényel; az oxigénpalacktól kezdve a speciális kerekesszéken át számos eszközt kell magukkal vinniük. Mégis útra kelnek, mert tudják, mennyire szereti Zsoltika felfedezni a világot. Zsolti már láthatta a tengert, és a Balaton is vitorlázhatott. Ezek az élmények felbecsülhetetlen értéket jelentenek számára és a családnak egyaránt. A szülőknek egyetlen kívánsága van, hogy még nagyon sok születésnapot ünnepelhessenek együtt.