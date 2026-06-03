Bekeményít az időjárás: az egész országra riasztást adtak ki

Nem lélegezhetünk fel a héten, az idilli napsütést ugyanis ijesztő viharzóna szakítja meg. A HungaroMet Nonprofit Zrt. szinte az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a menetrendszerűen érkező zivatarok miatt. Ráadásul nemcsak a villámlás és a jégeső keserítheti meg a napunkat, hanem több vármegyében komoly felhőszakadásra is figyelmeztetnek, ahol rövid idő alatt akár 25-30 mm-t meghaladó csapadék is lezúdulhat. Érdemes lesz magunknál tartani az esernyőt, mert az ország nagy részén komoly égi háborúra van kilátás.

Életbe lépett az elsőfokú figyelmeztetés: szinte az egész országban fel kell készülni a hirtelen lecsapó, heves zivatarokra Fotó: Met.hu

Életbe lépett az elsőfokú figyelmeztetés: Ezekben a vármegyékben csap le a vihar

Szerda:

Nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és eleinte a Dunántúlon, később máshol is egyre többfelé várható eső, zápor, zivatar. Az északnyugati szél megerősödik. 20 és 27 fok között mozoghat a hőmérséklet.

Vészjelzés: Szerdára az ország összes vármegyéjére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki zivatarok miatt, amelyek villámlással, szélerősödéssel és jégesővel érkezhetnek. Emellett felhőszakadás veszélye miatt külön figyelmeztetés érvényes Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Heves, Somogy, Jász-Nagykun-Szolnok, Tolna és Zala vármegyékre!

Csütörtök:

Nyugaton a ragyogó napsütést csak fátyolfelhők zavarják, míg keleten még gomolyfelhős lesz az ég, és itt eleinte záporok is lehetnek még. 26 fok köré melegszik a levegő.

Vészjelzés: A zivatarveszély csütörtökre sem szűnik meg teljesen. Elsőfokú figyelmeztetés marad érvényben Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a villámlások és az esetleges jégeső miatt.

Péntek:

Egyre vastagabb fátyolfelhőzet valószínű a többórás napsütés mellett. Csak estétől jelennek meg záporok az északnyugati tájakon. 24 és 30 fok között alakul a csúcsérték.

Szombat:

A sok napsütést gomolyfelhők zavarják, de csak néhol fordul elő csapadék. 25 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk. A délnyugati szél megélénkül – derül ki a Köpönyeg előrejelzéséből.