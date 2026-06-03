Nagy a baj az M3-mason, feszítővágóval kellett kiemelni a sérültet

Két teherautó, egy kisfurgon és egy személyautó karambolozott az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, Hatvan közelében, az 58-as kilométerszelvénynél.
A hatvani hivatásos tűzoltók két embert a furgonból, egy embert pedig a személygépkocsiból emeltek ki feszítővágó segítségével. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták - írja a katasztrófavédelem.
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