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Nagy a baj az M3-mason, feszítővágóval kellett kiemelni a sérültet

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 06:50
hatvanteherautó
Teljes szélességében lezárták az utat. Négyes karambol rázta meg az M3-ast Hatvannál.

Két teherautó, egy kisfurgon és egy személyautó karambolozott az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, Hatvan közelében, az 58-as kilométerszelvénynél. 

Feszítővágóval emelték ki, miután 4 autó ütközött az M3-on
Feszítővágóval emelték ki, miután 4 autó ütközött az M3-on
Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

A hatvani hivatásos tűzoltók két embert a furgonból, egy embert pedig a személygépkocsiból emeltek ki feszítővágó segítségével. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták - írja a katasztrófavédelem.

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