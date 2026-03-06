Pofátlanul kevés pénzt ajánlottak Christina Applegate-nek: Kollégái dobták össze a fizetését

Christina Applegate kitálalt a 2004-es A híres Ron Burgundy legendája című filmjéről, melyben Will Ferrell-lel játszott. A színésznő most debütált You With The Sad Eyes című életrajzi könyvével turnézik Amerika szerte, a turné egyik állomásán pedig szóba került a film, aminek egyik főszerepét nem volt könnyű elvállalnia.

Christina Applegate nem adta alább, sértőnek tartotta a fizetését (Fotó: OConnor-Arroyo/AFF-USA.com)

Christina Applegate kitálalt

A színésznő a The View műsorában mesélte el, hogy kapta meg Veronica Corningstone szerepét Will Ferrell és Adam McKay filmjében. A filmet producelő stúdió fizetési ajánlata pofátlanul alacsony volt, jóval alacsonyabb, mint férfi kollégáinak fizetése. Applegate először felháborodottan utasította vissza a szerepet.

„Amikor megkaptam az ajánlatot, bevallom, egy kicsit sértőnek találtam. Szóval azt mondtam, hogy lehetetlen, hogy ezt így elvállaljam. Tudom, mennyit érek, így ezt nem tehetem meg magammal.”

Christina Applegate karrierje egyik legfontosabb állomásának tarja ezt a filmet (Fotó: KPA Honorar & Belege)

Azonban McKay és Ferrell nagyon is tisztában voltak vele, mennyit is ér a színésznő, így kezükbe vették a dolgot.

„Hála az égnek, hogy ők megértették a helyzetem és akartak annyira, hogy megoldást keressenek. Úgy döntöttek, beszállnak a saját zsebükből a gázsimba. A mai napig hálás vagyok ezért, mert életem legnagyobb élménye volt ez a forgatás. Rengeteget tanultam Willtől és Steve-től is. Korábban sosem volt szerencsém ennyit improvizálni, ez a forgatás viszont olyan volt, mint egy színészkurzus, amiért mások komoly összegeket fizetnek. Adam McKay zseniálisan fogta össze ezt a csapatot, és az, hogy ide bekerülhettem, felbecsülhetetlennek bizonyult a karrierem szempontjából.”

Will Ferrell nem hagyta annyiban Christina Applegate fizetését (Fotó: KPA Honorar & Belege)

A híres Ron Burgundy legendája

Adam McKay rendezése a ’70-es években játszódik. Főhősünk a Will Ferrell által alakított Ron Burgundy, San Diego legmenőbb hírolvasója, aki hatalmas név a szakmában, de komoly kihívással néz szembe, amikor a Christina Applegate által alakított Veronica Corningstone felbukkan a csatornánál. Amikor egy kritikus helyzet megoldásaként kénytelen lesz Ron helyett felolvasni a híreket, a csatorna úgy dönt, előlépteti a lányt, így ő lesz Ron hírolvasó társa, aki ettől nagyon nincs elragadtatva. A vígjáték hatalmas sikert aratott, annak ellenére, hogy a forgatókönyvet legalább 20 alkalommal utasította vissza a Dreamworks, mondván, úgysem érdekel senkit egy hírolvasókról szóló film. A stúdió hatalmasat tévedett, a film 84 millió dolláros bevételt hozott, McKay pedig annyi nyersanyagot halmozott fel, hogy rövidesen elkészült a második rész is.