Britney Spears újra a régi? Madonnával térhet vissza, 20 évvel első gigaslágerük után

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 10. 18:25
A pop királynői 20 év után újra összeállnak? Madonna új albumán dolgozik és azt szeretné, ha Britney Spears is részt venne a munkálatokban egy közös dal erejéig.
Fekete Ágnes
Úgy tűnik, új fejezet kezdődhet Britney Spears életében. Bennfentesek szerint Madonna személyesen próbálja rávenni egy nagy visszatérésre. Több mint húsz évvel a legendás közös fellépésük után ismét összeállhat a pop két ikonja.

Britney Spears és Madonna közös száma, a Me Against the Music óta több, mint 20 év telt el
  • Madonna új albumán dolgozik és szeretné, ha Britney Spears is közreműködne benne
  • Több, mint 20 év telt el a közös számuk, a Me Against the Music óta
  • Az Oops...! I did it again énekesnője utoljára 2022-ben adott ki egy kislemezt Elton Johnnal közösen
  • A rajongók izgatottan várják Britney Spears visszatérését

Britney Spears Madonna oldalán térhet vissza

A hírek szerint Madonna komoly lépéseket tett annak érdekében, hogy Britney Spears részt vegyen készülő új albumán. A pop királynője állítólag már 2025 végén és 2026 elején is megkereste az énekesnő csapatát, és egy közös stúdiómunka vagy dalszerzés lehetőségét vetette fel. Ez a projekt különösen nagy jelentőséggel bírna, hiszen több mint húsz év telt el a közös daluk a Me Against the Music és az MTV VMA színpadán történt ikonikus csókjuk óta.

Madonna új albumán dolgozik jelenleg, ami a 2019-es Madame X folytatása lesz
Közeleg Madonna új albuma

Madonna jelenleg új korongján dolgozik, ami a 2019-es Madame X című lemez folytatása lenne. Egy bennfentes forrás a The Sunnak pedig azt mondta, hogy a pop királynője nagyon szeretne együtt dolgozni Britney Spearsszel, ugyanis úgy véli, az énekesnő nemcsak kivételes tehetség, hanem olyan művész is, akihez kifejezetten szoros kapcsolat fűzi. Különösen azért, mert mindketten megtapasztalták a hírnév árnyoldalait.

Madonna szerint Britney nem csak zseniális művész, hanem kedves ember is. A múltban remekül megértették egymást és már felvetették, hogy újra együtt dolgozzanak. Összhangot érez Britney-vel...

Továbbá a popdíva hisz abban, hogy Britney Spears még mindig képes lenne valami újat és erőteljeset alkotni a zeneiparban.

Britney Spears utoljára 2022-ben tért vissza Elton John oldalán a Hold me closer című számmal
Britney Spears visszatérésre kész?

És bár a rajongók régóta várják Britney Spears visszatérését, maga az énekesnő többször is ellentmondásosan nyilatkozott a jövőjéről. Egyes információk szerint határozottan kijelentette, hogy nem kíván visszatérni a zeneiparba, ugyanakkor időről időre mégis felmerülnek új projektek és együttműködések lehetőségei. Legutoljára 2022-ben egy sláger erejéig tért vissza. Britney Spears Elton Johnnal közösen énekelte a Hold Me Closer című számot, amivel a harmadik helyezést érték el a slágerlistákon. Ezután viszont megint csak a magánéletére koncentrált és próbálta visszavenni az irányítást az élete felett, a 13 évig tartó gyámság után. De úgy tűnik, a visszatérés lehetősége továbbra is ott lebeg a levegőben. Madonna megkeresése pedig egy új lendületet adhatna Britney Spears karrierjének. 

 

 

