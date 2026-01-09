Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-3°C Székesfehérvár

Marcell névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ennyi volt: Britney Spears nem lép színpadra többé

Britney Spears
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 09. 11:50
fellépészongora
Szeretett zongoráját a fiának ajándékozza. Britney Spears elmesélte, miért nem lép fel többé a hazájában.
CJA
A szerző cikkei

Britney Spears meglepő kijelentést tett: soha többé nem akar színpadra lépni az Egyesült Államokban. 

Britney Spears soha többé nem akar fellépni az államokban 
Britney Spears soha többé nem akar fellépni az államokban 
Fotó: AFP /   AFP

Ezért nem lép fel többet Britney Spears, legalábbis az Egyesült Államokban

Az énekesnő az Instagramon osztott meg egy képet híres fehér zongorájáról, amelyről elmondta, hogy fiának tervezi ajándékozni. 

Spears a közösségi médiában azt is elárulta, hogy számára az Instagramon megosztott (és sokaknak igencsak zavarbaejtő) táncvideók is egyfajta fellépésnek számítanak, amelyektől jobban érzi magát, és bár sokan furcsának találják, őt ez egyáltalán nem zavarja.

Soha nem fogok ismét fellépni az Egyesült Államokban, nagyon érzékeny okok miatt

– írta a kép alatti leírásban.

Ennek ellenére hozzátette: miután fiának ajándékozza a zongorát, reméli, hogy az Egyesült Királyságban vagy Ausztráliában még színpadra léphet majd vele együtt.

Ő egy hatalmas sztár, és megtisztelő, hogy a jelenlétében lehetek. Sok szerencsét, kisember

– zárta üzenetét Spears.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu