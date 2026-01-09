Ennyi volt: Britney Spears nem lép színpadra többé

Britney Spears meglepő kijelentést tett: soha többé nem akar színpadra lépni az Egyesült Államokban.

Fotó: AFP / AFP

Ezért nem lép fel többet Britney Spears, legalábbis az Egyesült Államokban

Az énekesnő az Instagramon osztott meg egy képet híres fehér zongorájáról, amelyről elmondta, hogy fiának tervezi ajándékozni.

Spears a közösségi médiában azt is elárulta, hogy számára az Instagramon megosztott (és sokaknak igencsak zavarbaejtő) táncvideók is egyfajta fellépésnek számítanak, amelyektől jobban érzi magát, és bár sokan furcsának találják, őt ez egyáltalán nem zavarja.

Soha nem fogok ismét fellépni az Egyesült Államokban, nagyon érzékeny okok miatt

– írta a kép alatti leírásban.

Ennek ellenére hozzátette: miután fiának ajándékozza a zongorát, reméli, hogy az Egyesült Királyságban vagy Ausztráliában még színpadra léphet majd vele együtt.

Ő egy hatalmas sztár, és megtisztelő, hogy a jelenlétében lehetek. Sok szerencsét, kisember

– zárta üzenetét Spears.