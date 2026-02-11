Britney Spears bajban lehet? Őrület, mire szánta el magát

Ez a bizonyos üzlet még a Baby One More Time című dalára is vonatkozik. Britney Spears dalain egy generáció nőtt fel.

Britney Spears eladta zenei katalógusát

Fotó: AFP / AFP

Britney Spears nagy dobásra készül

Teljesen új fejezetet nyitna életében Britney Spears, ugyanis eladta a teljes zenei katalógusát. A 44 éves énekesnő a sajtó értesülései szerint a Primary Wave nevezetű zenei kiadónak adta el a tulajdonjogokat.

Az amerikai lapok szerint az adás-vételi szerződés aláírása már december 30-án megtörtént. Azt egyenlőre nem tudni, pontosan mekkora összegért keltek el Spears ikonikus dalai, de a hírek szerint a megállapodás értéke megközelíti a 200 millió dollárt (62 milliárd forintot). Több pályáját meghatározó dalnak is új gazdája lett, mint Baby One More Time vagy a Circus nevű albuma.

A Primary Wave több hatalmas előadó zenei katalógusát is birtokolja, úgy, mint Whitney Houston, Bob Marley vagy Prince. 1999 és 2016 között 9 stúdióalbum jelent meg Britney Spears neve alatt. Világszerte közel 150 millió eladott lemezével a legsikeresebb popikonná vált.

Nemrég arról tett közzé bejegyzést, hogy szívesen visszatérne az iparba, akár a színpadra is - írja a Life.hu.