Nagy a baj: durva balesetet szenvedett Tiger Woods

A híres golfozó, Tiger Woods nemrég súlyos autóbalesetet szenvedett.

A pénteken Floridában történt balesetben két jármű ütközött, majd a sportoló autója felborult. A Martin megyei seriffhivatal közlése szerint a baleset helyi idő szerint délután 2 óra körül, a Beach Road 281. szám alatt történt.

Elmondásuk szerint egy személy állapota stabil, míg egy másik személy nem volt hajlandó kórházba menni a baleset után. Azt egyelőre nem tudni, hogy Woods megsérült-e a balesetben.

Tiger Woods has been involved in a car crash in Florida.



The Martin County Sheriff's Office said it is actively investigating the two-car incident - with one vehicle rolling over - on Jupiter Island.



One person is stable, while another refused to go to the hospital. Woods'… pic.twitter.com/TIkegX8uv5 — BBC Sport (@BBCSport) March 27, 2026

Woods egy hasonló balesetet szenvedett el Kaliforniában 2021-ben, amelyben a jármű alá szorult, és eltörte a jobb lábát. Az 50 éves sportolónak akkor több műtétre volt szüksége a sérüléseiből való teljes felépüléshez - írja a Metro.

Tiger Woods autója a baleset helyszínén