Nagy a baj: durva balesetet szenvedett Tiger Woods

A híres golfozó, Tiger Woods nemrég súlyos autóbalesetet szenvedett.
A pénteken Floridában történt balesetben két jármű ütközött, majd a sportoló autója felborult. A Martin megyei seriffhivatal közlése szerint a baleset helyi idő szerint délután 2 óra körül, a Beach Road 281. szám alatt történt.
Elmondásuk szerint egy személy állapota stabil, míg egy másik személy nem volt hajlandó kórházba menni a baleset után. Azt egyelőre nem tudni, hogy Woods megsérült-e a balesetben.
Woods egy hasonló balesetet szenvedett el Kaliforniában 2021-ben, amelyben a jármű alá szorult, és eltörte a jobb lábát. Az 50 éves sportolónak akkor több műtétre volt szüksége a sérüléseiből való teljes felépüléshez - írja a Metro.
