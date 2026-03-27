Nagy a baj: durva balesetet szenvedett Tiger Woods

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 27. 22:10
A golfozó állapotáról nincs információ. Tiger Woodsnak nem ez az első ilyen balesete.
A híres golfozó, Tiger Woods nemrég súlyos autóbalesetet szenvedett.

Balesetet szenvedett Tiger Woods
Balesetet szenvedett Tiger Woods (Fotó: Pexels)

A pénteken Floridában történt balesetben két jármű ütközött, majd a sportoló autója felborult. A Martin megyei seriffhivatal közlése szerint a baleset helyi idő szerint délután 2 óra körül, a Beach Road 281. szám alatt történt.

Elmondásuk szerint egy személy állapota stabil, míg egy másik személy nem volt hajlandó kórházba menni a baleset után. Azt egyelőre nem tudni, hogy Woods megsérült-e a balesetben.

Woods egy hasonló balesetet szenvedett el Kaliforniában 2021-ben, amelyben a jármű alá szorult, és eltörte a jobb lábát. Az 50 éves sportolónak akkor több műtétre volt szüksége a sérüléseiből való teljes felépüléshez - írja a Metro.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu