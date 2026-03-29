Tiger Woods barátja színt vallott: ezért nem adott vizeletmintát balesete után a golfozó

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 29. 15:15
A profi golfozó az autóbalesete után nem volt hajlandó vizeletmintát adni. Tiger Woods haverja szerint ez nem véletlen, a sztár kénytelen volt így dönteni.
Fekete Ágnes
Tiger Woods neve ismét címlapokra került. A profi golfozó brutális autóbalesetet okozott, majd miután őrizetbe vették ittas vezetés gyanúja miatt, nem volt hajlandó vizeletmintát adni. A sztár haverja szerint ez nem véletlen, meg volt rá az oka, hogy így döntsön. 

Tiger Woods letartóztatása után megtagadta a vizeletminta adást
Fotó: PA /  Northfoto

Tiger Woods balesete után ezért nem adott vizeletmintát 

A profi golfozó haverja végre lerántotta a leplet arról, hogy Tiger Woods autóbalesete után miért nem volt hajlandó vizeletmintát adni. Véleménye szerint a sztár döntésének semmi köze a drogokhoz, vagy illegális szerekhez:

Ismerem a fickót, ő nem ilyen.

A bennfentes azt mondta a DailyMailnek, hogy szerinte a golfozó azért nem volt hajlandó vizeletmintát adni, mert 'évek óta rengeteg fájdalomcsillapítót szed' ismétlődő sérülései kezelésére, és ezek erősen befolyásolták volna a vizsgálat eredményét. 

Tiger Woods 'szörnyű sofőr'

És bár a vizeletminta megtagadásban teljes mértékben kiállt Tiger Woods mellett, úgy véli, az autóbaleset várható volt, ugyanis a profi golfozót egy 'szörnyű sofőrnek' tartja, aki mindig is életveszélyesen vezetett:

A fickó szörnyű sofőr… Gyakran úgy vezet, mint a pokolból kiszabadult denevér, olyan utakon, ahol a kertészek hatalmas gépekkel parkolnak.

Továbbá hozzátette, hogy a sportoló rendszerint nagyon gyorsan vezetett, még akkor is, amikor nem egyedül ült az autóban:

Voltam vele úgy egy autóban, hogy 55 vagy 60 mérföldes sebességgel száguldott el a rendőrök mellett, akiknek látszólag ez mit sem számított. 

Tiger Woods haverja szerint a profi golfozó egy szörnyű sofőr, aki mindig is életveszélyesen vezetett
Fotó: Mark Edward Harris /  Northfoto

Tiger Woods autóbalesete

A profi golfozót pénteken vették őrizetbe miután autóbalesetet okozott Floridában. Tiger Woods nagy sebességgel próbált előzni, mielőtt beleszáguldott egy éppen kanyarodó teherautóba. A becsapódás miatt a sztár autója ugyan felborult, de szerencsére így is sértetlenül mászott ki belőle. A kiérkező rendőrök kábultság jeleit vélték felfedezni a golfozónál, így elvégeztették vele a szükséges teszteket. A szonda negatív lett, de a hatóságok ennek ellenére is őrizetbe vették őt. Tiger Woods letartóztatása után megtagadta a vizeletminta adást. A toxikológiai vizsgálat hiánya pedig rendkívül megnehezítheti a rendőrségi nyomozást.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
