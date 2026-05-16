Szörnyű tragédia a családi grillezésen: Mentőhelikopter száguldott a megégett arcú kisfiúhoz

A közelmúltban egy felhőtlennek induló családi grillezés fordult komoly balesetbe, amikor egy tíz év körüli kisfiú megemelte a grillsütő fedelét. A hirtelen felcsapó láng és a kiáramló forró levegő csúnyán megégette a gyermek arcát. A családtagok a hatalmas rémület ellenére azonnal cselekedtek: megkezdték az égési sérülések hűtését, és haladéktalanul értesítették a mentőket.
A mentésirányítás a helyzet súlyosságát mérlegelve azonnal több mentőegységet, köztük egy mentőhelikoptert indított a helyszínre. A kritikus percekben a szakemberek végig telefonvonalban maradtak a szülőkkel, és pontos elsősegélynyújtási utasításokkal instruálták őket – derül ki az Országos Mentőszolgálat Facebook-poszjából.
A perceken belül kiérkező mentők azonnal átvették a gyermek ellátását: gondoskodtak a hólyagos sebek kezeléséről, csillapították az erős fájdalmat, és a légúti égés gyanúja miatt emelt szintű légútbiztosítást alkalmaztak. A kisfiút végül stabil állapotban, mentőhelikopterrel szállították kórházba.
