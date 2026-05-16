KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Mózes, Botond névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szörnyű tragédia a családi grillezésen: Mentőhelikopter száguldott a megégett arcú kisfiúhoz

égési sérülés
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 16. 16:55
balesetmentőhelikoptergrillezés
Mentőhelikopterrel kellett kórházba szállítani egy tíz év körüli gyermeket, aki egy családi összejövetelen a grillsütő felnyitásakor kicsapó lángoktól és forró levegőtől szenvedett súlyos arc- és légúti sérüléseket.
Bors
A szerző cikkei

A közelmúltban egy felhőtlennek induló családi grillezés fordult komoly balesetbe, amikor egy tíz év körüli kisfiú megemelte a grillsütő fedelét. A hirtelen felcsapó láng és a kiáramló forró levegő csúnyán megégette a gyermek arcát. A családtagok a hatalmas rémület ellenére azonnal cselekedtek: megkezdték az égési sérülések hűtését, és haladéktalanul értesítették a mentőket.

A mentőhelikopter azonnal a helyszínre sietett, hogy ellássa a súlyos égési sérülést szenvedett kisfiút
A mentőhelikopter azonnal a helyszínre sietett, hogy ellássa a súlyos égési sérülést szenvedett kisfiút Fotó: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala

Életmentő segítségnyújtás súlyos égési sérülés esetén

A mentésirányítás a helyzet súlyosságát mérlegelve azonnal több mentőegységet, köztük egy mentőhelikoptert indított a helyszínre. A kritikus percekben a szakemberek végig telefonvonalban maradtak a szülőkkel, és pontos elsősegélynyújtási utasításokkal instruálták őket – derül ki az Országos Mentőszolgálat Facebook-poszjából.

A perceken belül kiérkező mentők azonnal átvették a gyermek ellátását: gondoskodtak a hólyagos sebek kezeléséről, csillapították az erős fájdalmat, és a légúti égés gyanúja miatt emelt szintű légútbiztosítást alkalmaztak. A kisfiút végül stabil állapotban, mentőhelikopterrel szállították kórházba.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu