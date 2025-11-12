Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
60 évesen is a világ egyik legszebb nője: Elizabeth Hurley bikiniben kápráztatta el az embereket

Elizabeth Hurley
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 12. 13:30
Bikinidögös
Egyszerűen hihetetlen, hogy Elizabeth Hurley már 60 éves.

Elizabeth Hurley olyan filmekből lehet ismerős a magyar közönségnek, mint például A bájkeverő, Pereld a nőt! vagy az Austin Powers, de a már-már kultikusnak nevezhető Gossip Girl - A pletykafészek című sorozatban is feltűnt. Noha nem őt tartják minden idők egyik legtehetségesebb színésznőjének, a szépségével sikerült mély nyomot hagynia maga után.

Elisabeth Hurley
Elisabeth Hurley / Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

Egészen hihetetlen, de Elizabeth Hurley már 60 éves, viszont 30 esztendőd simán letagadhatna a korából. Meghökkentően fiatalos és szép, nem véletlenül gondolják azt sokan, hogy eladta a lelkét az örök fiatalságért cserébe – a titkát ugyan egyelőre nem árulta el, de az biztos, hogy sokakat ámulatba ejt a szépségével.

Elizabeth Hurley most bikiniben mutatta meg az irigylésre méltó alakját, az internet népe pedig nem győzte dicsérni őt: csak úgy záporoztak a pozitív kommentek és a szívecskés, tüzes hangulatjelek.

Itt lehet megtekinteni Elizabeth Hurley bikinis fotóit:

