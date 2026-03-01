Döbbenetes átalakulás: rá sem ismersz Demi Moore-ra!

Kétségtelen, hogy Demi Moore hajlandó merész döntéseket honi, főleg, ha a hajáról van szó.
És most nem az ikonikus G.I. Jane című filmre gondolunk, ami kedvéért kopaszra borotváltatta magát, hanem legutóbbi húzásáról, ami akkora sokkot okozott, hogy még mindig nem tértek magukhoz a rajongók.
Történt ugyanis, hogy a 63 éves világsztár a Gucci divatbemutatóján teljesen megújult külsővel jelent meg. Hosszú haját levágatta, rockos bob-frizuráját pedig fekete bőrdzsekivel és testhez álló bőrnadrággal, valamint egy szintén fekete napszemüveggel egészítette ki.
Moore új külseje egyébként a mesterfodrász Dimitris Giannetosnak köszönhető, aki úgy fogalmazott: jelentős átalakulást akart adni Deninek. Nos, sikerült, a hírek szerint ugyanis a színésznő 56 centi hajhossztól szabadult meg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.