Döbbenetes átalakulás: rá sem ismersz Demi Moore-ra!

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 01. 07:55
63 évesen is képes megújulni a világsztár. Demi Moore új külseje mindenkit levett a lábáról.

Kétségtelen, hogy Demi Moore hajlandó merész döntéseket honi, főleg, ha a hajáról van szó.

Ezzel a külsővel szoktuk meg az utóbbi években Demi Moore-t
Ezzel a külsővel szoktuk meg az utóbbi években Demi Moore-t  Fotó: NurPhoto via AFP

És most nem az ikonikus G.I. Jane című filmre gondolunk, ami kedvéért kopaszra borotváltatta magát, hanem legutóbbi húzásáról, ami akkora sokkot okozott, hogy még mindig nem tértek magukhoz a rajongók.

Demi Moore mindenkit levett a lábáról Milánóban

Történt ugyanis, hogy a 63 éves világsztár a Gucci divatbemutatóján teljesen megújult külsővel jelent meg. Hosszú haját levágatta, rockos bob-frizuráját pedig fekete bőrdzsekivel és testhez álló bőrnadrággal, valamint egy szintén fekete napszemüveggel egészítette ki.

Demi Moore
A világsztár új külsővel jelent meg a milánói divatbemutatón  Fotó: Lucia Sabatelli / Bestimage / Northfoto

Moore új külseje egyébként a mesterfodrász Dimitris Giannetosnak köszönhető, aki úgy fogalmazott: jelentős átalakulást akart adni Deninek. Nos, sikerült, a hírek szerint ugyanis a színésznő 56 centi hajhossztól szabadult meg.

Demi Moore
Minden szem Demi Moore-ra szegeződött  Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

 

