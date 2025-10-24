5 sztár, aki rejtegetés helyett büszkén vállalja ezüstös tincseit

Hol egy ránc, hol egy-egy ősz hajszál, hol a megereszkedett bőr árulkodik arról, ha valaki felett elkezdett eljárni az idő. Az öregedés természetes folyamat, hiúságból azonban rengetegen próbálnak tenni ellene különböző kozmetikumokkal, szépészeti beavatkozásokkal. A hírességek számára a hírnevük miatt különösen érzékeny ez a téma, bőven akadnak azonban olyan öregedő sztárok is, akik büszkén viselik a korukat. Alább közülük mutatunk be néhányat. Nézd meg a fotókat, és győződj meg a saját szemeddel róla, hogy milyen jól néznek ki ezek az idős színészek és színésznők még mindig!

Az idős színészek és színésznők listáján kiemelkedően tündököl Cynthia Nixon

Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Idős színészek, sztárok, akik büszkén vállalják a korukat

Sokakat sokkolt Cynthia Nixon, amikor az És egyszer csak... című sorozatban teljesen ősz frizurával jelent meg. Különösen azért, mert az előzménysorozat, a Szex és New York világa mindig is a hibátlan külsőről és a nagyvárosi csillogásról szólt. Bár civilben később visszatért a szőke tincseihez, mégis bebizonyította, hogy az őszülő sztároknak sem kell szégyenkezniük, ez a haj is lehet stílusos és erőt sugárzó.

Emma Thompson

Fotó: PA / Northfoto

Nemet mondott a szépészeti beavatkozásokra, és ezzel együtt a hajfestésre is Emma Thompson. A színésznő szinte hófehér tincseivel igazi stílusikonná vált, a frizurája mindig friss, karakteres és élettel teli. A rövid, játékosan göndör fazont gyakran emeli ki látványos fülbevalókkal, amelyek tökéletesen illenek magabiztos, elegáns kisugárzásához.

„Valahogy úgy érzem, fiatalabbnak tűnök, mert ez sokkal természetesebb. Nem olyan, mintha el akarnék rejteni valamit” – mesélte Andie MacDowell. A színésznő a karantén alatt döntött úgy, hogy nem festi többé a haját. Ezt bátran fel is vállalta a 2021-es cannes-i filmfesztiválon, ahol ezüstösen csillogó fürtökkel jelent meg.

Andie MacDowell

Fotó: LIONEL URMAN / BESTIMAGE / Northfoto

„Nagyon rosszul néz ki. Úgy fest, mintha valami szörnyű kapuzárási pánikon mennék keresztül”– reflektált George Clooney a saját meglepő átalakulására. Nála éppen fordítva történtek a dolgok: egy szerep kedvéért sötétre festette a haját. Ez sokaknál kiverte a biztosítékot, hiszen úgy gondolják, ő éppen az őszes tincseinek köszönheti a sármját. Szerencsére azóta már helyreállt a világ rendje, és az ősz hajú színész újra a sokak által kedvelt formájában ragyog.