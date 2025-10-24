BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
5 sztár, aki rejtegetés helyett büszkén vállalja ezüstös tincseit

külföldi sztárhírek
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 24. 17:00
öregedésvilágsztárok
Egyesek fejvesztve plasztika sebészhez fordulnak, mások büszkén viselik az öregedés jeleit. Cikkünkben most azokat az idős színészeket mutatjuk be, akik büszkén felvállalják a korukat.
Bors
A szerző cikkei

Hol egy ránc, hol egy-egy ősz hajszál, hol a megereszkedett bőr árulkodik arról, ha valaki felett elkezdett eljárni az idő. Az öregedés természetes folyamat, hiúságból azonban rengetegen próbálnak tenni ellene különböző kozmetikumokkal, szépészeti beavatkozásokkal. A hírességek számára a hírnevük miatt különösen érzékeny ez a téma, bőven akadnak azonban olyan öregedő sztárok is, akik büszkén viselik a korukat. Alább közülük mutatunk be néhányat. Nézd meg a fotókat, és győződj meg a saját szemeddel róla, hogy milyen jól néznek ki ezek az idős színészek és színésznők még mindig!

Cynthia Nixon kiemelkedik az idős színészek közül
Az idős színészek és színésznők listáján kiemelkedően tündököl Cynthia Nixon
Fotó: ZUMAPRESS.com /  Northfoto

Idős színészek, sztárok, akik büszkén vállalják a korukat

Sokakat sokkolt Cynthia Nixon, amikor az És egyszer csak... című sorozatban teljesen ősz frizurával jelent meg. Különösen azért, mert az előzménysorozat, a Szex és New York világa mindig is a hibátlan külsőről és a nagyvárosi csillogásról szólt. Bár civilben később visszatért a szőke tincseihez, mégis bebizonyította, hogy az őszülő sztároknak sem kell szégyenkezniük, ez a haj is lehet stílusos és erőt sugárzó.

Emma Thompson ősz hajjal
Emma Thompson
Fotó: PA /  Northfoto

Nemet mondott a szépészeti beavatkozásokra, és ezzel együtt a hajfestésre is Emma Thompson. A színésznő szinte hófehér tincseivel igazi stílusikonná vált, a frizurája mindig friss, karakteres és élettel teli. A rövid, játékosan göndör fazont gyakran emeli ki látványos fülbevalókkal, amelyek tökéletesen illenek magabiztos, elegáns kisugárzásához.

„Valahogy úgy érzem, fiatalabbnak tűnök, mert ez sokkal természetesebb. Nem olyan, mintha el akarnék rejteni valamit” – mesélte Andie MacDowell. A színésznő a karantén alatt döntött úgy, hogy nem festi többé a haját. Ezt bátran fel is vállalta a 2021-es cannes-i filmfesztiválon, ahol ezüstösen csillogó fürtökkel jelent meg.

Andie MacDowell ősz hajjal
Andie MacDowell
Fotó: LIONEL URMAN  / BESTIMAGE /  Northfoto

„Nagyon rosszul néz ki. Úgy fest, mintha valami szörnyű kapuzárási pánikon mennék keresztül”– reflektált George Clooney a saját meglepő átalakulására. Nála éppen fordítva történtek a dolgok: egy szerep kedvéért sötétre festette a haját. Ez sokaknál kiverte a biztosítékot, hiszen úgy gondolják, ő éppen az őszes tincseinek köszönheti a sármját. Szerencsére azóta már helyreállt a világ rendje, és az ősz hajú színész újra a sokak által kedvelt formájában ragyog.

George Clooney
George Clooney
Fotó: AFP /  AFP

Ódákat zengtek a Grace klinika rajongói Patrick Dempsey fekete, göndör fürtjeiről annak idején. Azóta jó pár év eltelt, és a színész nemcsak a szerepnek, de a sötét tincseknek is búcsút intett. Egyesek szerint mindkettő helyes döntésnek bizonyult, az évek során csak egyre vonzóbbá vált a deres szálaival. Egyértelműen sokak kedvence a hollywoodi idős színészek közül.

Patrick Dempsey
Patrick Dempsey
Fotó: Bruno Bebert / Bestimage /  Northfoto

