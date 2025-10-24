5 sztár, aki rejtegetés helyett büszkén vállalja ezüstös tincseit

Hol egy ránc, hol egy-egy ősz hajszál, hol a megereszkedett bőr árulkodik arról, ha valaki felett elkezdett eljárni az idő. Az öregedés természetes folyamat, hiúságból azonban rengetegen próbálnak tenni ellene különböző kozmetikumokkal, szépészeti beavatkozásokkal. A hírességek számára a hírnevük miatt különösen érzékeny ez a téma, bőven akadnak azonban olyan öregedő sztárok is, akik büszkén viselik a korukat. Alább közülük mutatunk be néhányat. Nézd meg a fotókat, és győződj meg a saját szemeddel róla, hogy milyen jól néznek ki ezek az idős színészek és színésznők még mindig!
Sokakat sokkolt Cynthia Nixon, amikor az És egyszer csak... című sorozatban teljesen ősz frizurával jelent meg. Különösen azért, mert az előzménysorozat, a Szex és New York világa mindig is a hibátlan külsőről és a nagyvárosi csillogásról szólt. Bár civilben később visszatért a szőke tincseihez, mégis bebizonyította, hogy az őszülő sztároknak sem kell szégyenkezniük, ez a haj is lehet stílusos és erőt sugárzó.
Nemet mondott a szépészeti beavatkozásokra, és ezzel együtt a hajfestésre is Emma Thompson. A színésznő szinte hófehér tincseivel igazi stílusikonná vált, a frizurája mindig friss, karakteres és élettel teli. A rövid, játékosan göndör fazont gyakran emeli ki látványos fülbevalókkal, amelyek tökéletesen illenek magabiztos, elegáns kisugárzásához.
„Valahogy úgy érzem, fiatalabbnak tűnök, mert ez sokkal természetesebb. Nem olyan, mintha el akarnék rejteni valamit” – mesélte Andie MacDowell. A színésznő a karantén alatt döntött úgy, hogy nem festi többé a haját. Ezt bátran fel is vállalta a 2021-es cannes-i filmfesztiválon, ahol ezüstösen csillogó fürtökkel jelent meg.
„Nagyon rosszul néz ki. Úgy fest, mintha valami szörnyű kapuzárási pánikon mennék keresztül”– reflektált George Clooney a saját meglepő átalakulására. Nála éppen fordítva történtek a dolgok: egy szerep kedvéért sötétre festette a haját. Ez sokaknál kiverte a biztosítékot, hiszen úgy gondolják, ő éppen az őszes tincseinek köszönheti a sármját. Szerencsére azóta már helyreállt a világ rendje, és az ősz hajú színész újra a sokak által kedvelt formájában ragyog.
Ódákat zengtek a Grace klinika rajongói Patrick Dempsey fekete, göndör fürtjeiről annak idején. Azóta jó pár év eltelt, és a színész nemcsak a szerepnek, de a sötét tincseknek is búcsút intett. Egyesek szerint mindkettő helyes döntésnek bizonyult, az évek során csak egyre vonzóbbá vált a deres szálaival. Egyértelműen sokak kedvence a hollywoodi idős színészek közül.
