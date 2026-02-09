"Majdnem belehaltam a szepszisbe, miután a hatalmas melleim miatt felszakadt a bőröm"

Egy fiatal, egygyermekes anya szepszist kapott, miután mellének a súlya felszakította a bőrét. Most megosztotta történetét, mely szerint megtagadták tőle az államilag támogatott mellkisebbítést Angliában.
A 21 éves Lily Porter egy Nottinghamshire-ben, Retfordban élő ápolónő, aki folyamatos fájdalmakkal küzd 80N-es méretű melle miatt, és tavaly szeptemberben egy potenciálisan halálos vérfertőzéssel küzdött miattuk.
A melleim súlya miatt felszakadt a bőröm, és ez egy olyan fertőzéshez vezetett, ami vérmérgezést okozott. Szörnyű volt, és a fertőzés nem múlt el, fennáll a veszélye annak, hogy újra szepszist kapok.
- mesélte a fiatal édesanya, aki depresszióval és folytonos fájdalommal küzd állapota miatt.
Az National Health Service (brit állami ellátás) azért utasította el a műtétet, mert Portert BMI-je az elhízott kategóriába sorolja, azonban testsúlyának közel egyharmadát a mellei teszik ki.
Az NHS szerint a BMI-m túl magas a mellméretem csökkentéshez, de a súlyom nagy része a melleimben van. 107 kilót nyomok, és a melleim összesen 30 kilót nyomnak. Egyáltalán nem figyelnek rám, nem tudom, mit tegyek.
Porter gyermekkora óta küzd a melleivel, és azt mondja, hogy az idegenek reakciói megakadályozták abban, hogy élvezze a tinédzserkorát. Az iskolai játszótéren zaklatták, a többi gyerek azzal viccelődött, hogy párnákat tart melltartójában, és nyáron nem mehetett úszni a barátaival, mert attól tartott, hogy az emberek megbámulják.
Gyerekként Porter imádott focizni, de 13 éves korában abba kellett hagynia, mivel a mellei annyira nagyok voltak, hogy útban voltak. Nem tud szép felsőket vagy bikinit viselni, és az emberek bámulják, amikor az utcán sétál. Mindemellett melltartója pántjai a vállába mélyednek, ami azt jelenti, hogy folyamatosan fájdalmai vannak.
A melleim mindig is hatalmasak voltak, 14 évesen E kosaras voltam, most pedig N-es vagyok. Az emberek undorítóan bámulnak rám, és ha valami szűk ruhát viselek, azt mondják, hogy villantok.
- mondta az édesanya.
Porter elárulta, a mellei annyira nehezek, hogy felszakították a bőrét, és ez 2025 szeptemberében fertőzéshez és szepszishez vezetett.
Az orvosok azt mondták, szerencsés voltam, hogy akkor kerültem kórházba, mert később meghalhattam volna.
Szerencsére egy ötnapos kórházi tartózkodás során az édesanya szepszisét kezelték, de az antibiotikumok ellenére a fertőzés továbbra sem múlt el, így nagy a kockázata annak, hogy visszaesik.
Porter sokszor járt már orvosnál a mellei okozta nehézségek miatt, de mindig azt mondták neki, hogy 21 éves koráig kell várnia, mielőtt bármit is tehetnének. Most azonban, hogy már elég idős, az NHS közölte, hogy a BMI-je túl magas ahhoz, hogy mellkisebbítést végezzenek rajta, annak ellenére, hogy testsúlyának nagy része a melleiben van - írta a Daily Mail.
