"Majdnem belehaltam a szepszisbe, miután a hatalmas melleim miatt felszakadt a bőröm"

Egy fiatal, egygyermekes anya szepszist kapott, miután mellének a súlya felszakította a bőrét. Most megosztotta történetét, mely szerint megtagadták tőle az államilag támogatott mellkisebbítést Angliában.

Egy fiatal édesanya hatalmas mellei miatt kapott szepszist. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash.com

Testsúlyának közel harmadát teszik ki keblei

A 21 éves Lily Porter egy Nottinghamshire-ben, Retfordban élő ápolónő, aki folyamatos fájdalmakkal küzd 80N-es méretű melle miatt, és tavaly szeptemberben egy potenciálisan halálos vérfertőzéssel küzdött miattuk.

A melleim súlya miatt felszakadt a bőröm, és ez egy olyan fertőzéshez vezetett, ami vérmérgezést okozott. Szörnyű volt, és a fertőzés nem múlt el, fennáll a veszélye annak, hogy újra szepszist kapok.

- mesélte a fiatal édesanya, aki depresszióval és folytonos fájdalommal küzd állapota miatt.

Az National Health Service (brit állami ellátás) azért utasította el a műtétet, mert Portert BMI-je az elhízott kategóriába sorolja, azonban testsúlyának közel egyharmadát a mellei teszik ki.

Az NHS szerint a BMI-m túl magas a mellméretem csökkentéshez, de a súlyom nagy része a melleimben van. 107 kilót nyomok, és a melleim összesen 30 kilót nyomnak. Egyáltalán nem figyelnek rám, nem tudom, mit tegyek.

Porter gyermekkora óta küzd a melleivel, és azt mondja, hogy az idegenek reakciói megakadályozták abban, hogy élvezze a tinédzserkorát. Az iskolai játszótéren zaklatták, a többi gyerek azzal viccelődött, hogy párnákat tart melltartójában, és nyáron nem mehetett úszni a barátaival, mert attól tartott, hogy az emberek megbámulják.

Gyerekként Porter imádott focizni, de 13 éves korában abba kellett hagynia, mivel a mellei annyira nagyok voltak, hogy útban voltak. Nem tud szép felsőket vagy bikinit viselni, és az emberek bámulják, amikor az utcán sétál. Mindemellett melltartója pántjai a vállába mélyednek, ami azt jelenti, hogy folyamatosan fájdalmai vannak.

A melleim mindig is hatalmasak voltak, 14 évesen E kosaras voltam, most pedig N-es vagyok. Az emberek undorítóan bámulnak rám, és ha valami szűk ruhát viselek, azt mondják, hogy villantok.

- mondta az édesanya.