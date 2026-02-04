Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Ráhel, Csenge névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Egyik pillanatról a másikra vesztette el mind a négy végtagját a tinilány

amputáció
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 04. 12:00
szepszismesterséges kóma
A fiatal lány azt hitte, csak az a betegség kínozza, amivel már gyermekkora óta küzdött. Sajnos az orvosok is túl későn jöttek rá: szepszis támadta meg.

18 éves korában egyik napról a másikra változott meg egy mindössze 18 éves lány élete. Amikor felébredt a kómából, akkor szembesült vele: a szepszis miatt mind a négy végtagját elveszítette.

Amalie Henze 18 évesen, szepszis következtében vesztette el a végtagjait.
Amalie Henze élete egyik pillanatról a másikra változott meg 18 évesen a szepszis miatt Fotó: Instagram-videó

A kanadai Amalie Henze igyekezett átlagos életet élni, bár egy kegyetlen kór, a Crohn-betegség nehezítette meg a mindennapjait. Amikor azon a bizonyos mindent megváltoztató napon, 2023 októberében bélelzáródás tüneteit tapasztalta, akkor is meg volt róla győződve, hogy ismét gyulladásos betegsége miatt kell kórházba mennie. Ott azonban hamar kiderült: jóval nagyobb a baj, mint azt eleinte bárki is sejtette, a tini állapota pedig percről percre egyre rosszabb lett.

Amalie hamarosan szeptikus sokkba esett, az orvosok pedig úgy döntöttek, a legjobb, ha mesterséges kómába helyezik, időt adva ezzel a szervezetének, hogy legyőzze a vérmérgezést. Sajnos azonban nem így történt, az orvosoknak pedig dönteniük kellett: fel kellett áldozniuk a lány mind a négy végtagját, hogy megmentsék az életét.

Elvesztette mindkét karját és lábát is a szepszis miatt

Amire Amalie magához tért három héttel a kómából, már túl volt az amputáción. Ezt követően hosszas rehabilitáció következett, meg kellett tanulnia, hogy használja a művégtagjait, miközben az otthonát is át kellett alakítani, hogy megfelelő legyen új élethelyzetének. Amalie ekkor, a kórházi rehabilitáció alatt készítette el első TikTok-videóját, ami pillanatok alatt egymillió emberhez jutott el. Mint később elárulta: ekkor határozta el, hogy rendszeresen beszámol a közösségi felületein az állapotáról, a fejlődéséről, élete mindennapjairól.

"Számos szepis-esetben, ha a beteget időben kezelik, felgyógyulhat, és visszatérhet a megszokott életébe. Sajnos az én szepszisem esetében nem ez volt a helyzet" – magyarázta, hozzátéve: évente 11 millió élete követel a szepszis, ezért rendkívül fontos, hogy a világnak ne csak általános elképzelése legyen erről a problémáról, hanem ismerjék meg a túlélők történeteit is.

A szepszis egy szempillantás alatt tönkre tehet egy életet 

– húzta alá.

@amalie.moira

This november marks the two year anniversary of when I got my amputations. It’s been a hard two years to say the least, but I know scared little 18 year old Amalie would be proud of where we are today. 🥹🩷#disabledtiktok #quadamputee #bionic #sepsissurvivor

♬ bless the telephone - melo
Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu