Justin Bieber apósa megőrült? Azt mondja, jönnek a földönkívüliek!

Hailey Bieber apjának újabb kirohanása szinte felrobbantotta az internetet. Stephen Baldwin az Oscar-gála 2026 után sokkoló kijelentéseket tett az idegenek érkezéséről, a Bűnösök című filmről és Michael B. Jordan-ről.
A 2026-os Oscar-gála után több híresség is reagált az eredményekre, de Hailey Bieber apjának megnyilvánulása messze kiemelkedett az összes közül. A színész egy különös hangvételű üzenetben gratulált a nyerteseknek, majd váratlanul a 'földönkívüliek érkezésére' kezdett utalni. Stephen Baldwin Instagram-oldalán olyan videót tett közzé magáról, amelyben a filmipart, a Bűnösök című filmet és egy közelgő idegen inváziót kapcsolt össze. A felvételhez pedig azt írta, hogy:
El sem tudom képzelni, a Bűnösök, egy ilyen szörnyű film!! Miután megérkeznek az idegenek, egy teljesen új, más Amerika lesz, és a vezetés - miközben ezeket a szavakat írom - arra számít, hogy ti megveszitek a jegyet erre a filmre, miközben ők bezsebelik a bevételt.
A monológjában először Tim Timmons-nak gratulált, majd ezután többször is feltette a kérdést, hogy vajon miért ment el Michael B. Jordan In-N-Out Burger-ezni közvetlenül az Oscar 2026 után. Mindeközben pedig végig kacsintgatott a kamerába. A színész bejegyzésében külön megemlítette a Bűnösök című filmet is, amely az idei díjszezon egyik nagy favoritja volt. Fontos azonban megjegyezni, hogy a Bűnösök valójában egy vámpíros horrorfilm, és semmi köze a földönkívüliekhez. A film ugyanakkor kiemelkedő sikereket ért el az Oscar 2026-on: több Oscar-díjat is elnyert, és összesen 16 jelölést kapott, ami rekordnak számít. A történet társadalmi kérdéseket és a rasszizmus problémáját dolgozza fel egy természetfeletti keretbe ágyazva, ami különösen erős kritikai visszhangot váltott ki. A főszereplő pedig Michal B. Jordan, aki alakításáért idén elnyerte élete első Oscar-díját is.
Hailey Bieber apjának zavart beszéde sokkolta a rajongókat. Vannak, akik viccet csináltak a helyzetből, mások viszont komoly aggodalmukat fejezték ki Stephen Baldwin viselkedése miatt:
Remélem, ez a fickó megkapja a szükséges pszichológiai támogatást.
