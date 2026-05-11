KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Ferenc névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Magára és anyjára gyújtotta a házat egy férfi - most vádat emeltek ellene

gyújtogatás
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 11. 10:55
ügyészségbántalmazás
Öngyilkossági szándékkal kezdett bele az ámokfutásba.

Végrehajtandó börtönbüntetést kér a Gyulai Járási Ügyészség egy magyarbánhegyesi férfival szemben, aki 2024 májusában öngyilkossági szándékkal magára és idős édesanyjára gyújtotta a házat.

Magára és saját anyjára gyújtotta a házat egy férfi
Magára és saját anyjára gyújtotta a házat egy férfi  Fotó: Wesley Tingey /  Unsplash (Illusztráció)

Magára és saját anyjára gyújtotta a házat egy férfi 

A 46 éves büntetett előéletű, visszaesőnek minősülő férfival szemben közveszélyokozás és testi sértéssel elkövetett kapcsolati erőszak bűntette miatt emeltek vádat - olvasható a Békés Vármegyei Főügyészség közleményében, amelyet hétfőn küldött az MTI-nek.

Az alkoholista férfi 2014-től kezdve a vele egy háztartásban élő édesanyját rendszeresen szidalmazta, több esetben tettlegesen is bántalmazta: megpofozta vagy a berendezési tárgyaknak lökte.

A férfi 2024. május 12-én délelőtt egy magyarbánhegyesi sörözőben italozott, majd miután hazament, ismét veszekedés alakult ki közte és édesanyja között. Az ittas állapotban lévő férfi ekkor elhatározta, hogy a házat felgyújtva öngyilkos lesz, ezért egy öngyújtóval meggyújtotta a keze ügyében lévő ruhákat. Ezután a folyosóról behozott egy pórázt és azt megpróbálta az anyja nyakára tekerni, ez azonban a 76 éves asszony ellenállása miatt nem sikerült, így dulakodás alakult ki köztük.

A szobában nagy mennyiségű éghető anyagot, dobozokban és zsákokban zsúfoltan elhelyezve ruhaneműket és fa bútorokat tároltak, így a tűz rövid időn belül átterjedt azokra, valamint a fából és nádból készült födémre. Az anya hiába próbálta három vödör vízzel eloltani a tüzet.

Amikor a füst elöntötte a szobát, mindketten kimenekültek a helyiségből. A férfi azonban a szomszédos ház falánál felhalmozott nagy mennyiségű éghető anyagokat - nylon fóliákat, egyéb műanyag és fahulladékot - tartalmazó szeméthalmot két helyen szintén meggyújtotta. Az asszony közben segítséget kért a szomszédoktól, akik értesítették a tűzoltókat.

A szoba berendezési tárgyai szinte teljesen elégtek, az okozott kár legalább ötszázezer forint, a ház lakhatatlanná vált. A tűzoltók beavatkozása nélkül a tűz átterjedhetett volna a szomszédos házra is - írták.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu