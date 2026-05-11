Súlyos balesetet élt túl Hajas László: „Koponyarepedést szenvedtem”

Nagy elismerés volt számára, hogy a Just Clear Awardson megkapta az év legfittebb üzletemberének járó díjat. Hajas László számára gyerekkora óta fontos a mozgás, rengeteg sportágat kipróbált, testnevelésből pedig mindig jó volt.

Hajas László kora ellenére sem kíván visszavenni a tempójából

(Fotó: Ladóczki Balázs/hot! magazin/Archív)

Hajas László balesetei ellenére is aktívan sportol

Amikor a fodrászszövetkezetben dolgoztam, akkor kispályás futballista is voltam.

„Igaz, falábúnak becéztek, de valójában nagyon jó védő voltam” – kezdte nevetve Hajas László a hot!-nak. „Később, harmincéves korom körül szerettem bele a teniszbe, és ez nagy szerelem lett, azóta is teniszezem. A pa­del is nagyon tetszett, de akkor még nem voltak itthon pályák.”

A Nemzeti Vágtán többször indult, volt, hogy leesett a lóról, de kitartó volt, ötödjére sikerült megnyernie. A tenisz prioritást élvezett az életében, de imádott úszni is, és nagyon jól vízisíelt egy léccel. Egyszer nagy balesetet szenvedett, de szerencsésen túlélte.

Nekimentem egy stégnek, és koponyarepedést szenvedtem.

„Ez Szentendrén történt, sok évvel ezelőtt. Egy hónapot voltam kórházban, és utána még két hónap volt a teljes felépülés. Nem vetette vissza a lelkesedésemet, a snowboardot is imádom. Majd ha öreg leszek, akkor visszaállok a sílécre, de még nem tartok ott” – tette hozzá Hajas László, aki július 31-én a 71. életévét fogja betölteni.

Laci boldog családi életet él, szakmailag pedig továbbra is sikeres. Elárulta, hogy az összes gyereke jól van, a nagyfia végzett az egyetemen, három mesterdiplománál tart. Jó éve volt a tavalyi, lezajlott a magyar bajnokság is Balatonfüreden.

„Tavaly komoly fodrászati eredményt értünk el: az Euro­skills versenyről ezüstérmet hoztunk el! Ez volt Magyarország egyik legnagyobb sikere fodrászatban. Megyünk Sanghajba a világbajnokságra szeptemberben, szóval nem unatkozom!” – árulta el a sztárfodrász.