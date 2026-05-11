Szóváltásba keveredett Benedict Cumberbatch - a Doctor Strange sztárja 10 percen át veszekedett az utcán

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 11. 10:41
Piros lámpán hajtott át a színész.

Benedict Cumberbatch heves szóváltásba keveredett egy másik kerékpárossal, miután állítólag áthajtott a piroson.

Szóváltásba keveredett Benedict Cumberbatch Fotó: AFP

A Doctor Strange sztárját levideózták, amint a múlt héten Londonban leszállt a biciklijéről, majd odament egy dühös kerékpároshoz, aki azzal vádolta, hogy áthajtott a piroson. „Tévedsz, hazudsz” – mondta az ismeretlen férfi a színésznek. „Végig mögötted voltam.”

Cumberbatch válaszul azzal vádolta a férfit, hogy „szóban” bántalmazta. „Ó ne, én szóban bántalmaztam azt a fickót, aki ismételten megszegte a törvényt” – válaszolta a férfi szarkasztikusan, mielőtt a színész beismerte: „Én egyszer tettem.”

A férfi ezután azzal vádolta meg a Sherlock sztárját, hogy két másik piros lámpánál is áthajtott, amit ő tagadott.

A veszekedés körülbelül 10 percig tartott, mielőtt a férfi elment, és Cumberbatch időt szakított arra, hogy képet csináljon a fiatal rajongókkal. A szemtanú, aki levideózta a történteket, elárulta, hogy az egész szinte olyan volt, mintha megrendezték volna - írta a Page Six.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
