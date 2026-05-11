Szóváltásba keveredett Benedict Cumberbatch - a Doctor Strange sztárja 10 percen át veszekedett az utcán

Benedict Cumberbatch heves szóváltásba keveredett egy másik kerékpárossal, miután állítólag áthajtott a piroson.

Szóváltásba keveredett Benedict Cumberbatch

A Doctor Strange sztárját levideózták, amint a múlt héten Londonban leszállt a biciklijéről, majd odament egy dühös kerékpároshoz, aki azzal vádolta, hogy áthajtott a piroson. „Tévedsz, hazudsz” – mondta az ismeretlen férfi a színésznek. „Végig mögötted voltam.”

Cumberbatch válaszul azzal vádolta a férfit, hogy „szóban” bántalmazta. „Ó ne, én szóban bántalmaztam azt a fickót, aki ismételten megszegte a törvényt” – válaszolta a férfi szarkasztikusan, mielőtt a színész beismerte: „Én egyszer tettem.”

A férfi ezután azzal vádolta meg a Sherlock sztárját, hogy két másik piros lámpánál is áthajtott, amit ő tagadott.

A veszekedés körülbelül 10 percig tartott, mielőtt a férfi elment, és Cumberbatch időt szakított arra, hogy képet csináljon a fiatal rajongókkal. A szemtanú, aki levideózta a történteket, elárulta, hogy az egész szinte olyan volt, mintha megrendezték volna - írta a Page Six.