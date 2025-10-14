Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Alec Baldwin autóbalesetet szenvedett

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 14. 12:40
Balesetet szenvedett a híres színész. Alec Baldwin és testvére, Stephen, egy fának csapódtak az autójukkal Hamptons-ban.
Alec Baldwin autóbalesetet szenvedett testvérével, Stephen Baldwin-nel. Személyi sérülés ugyan nem történt, de a színész totálkárosra törte felesége autóját. 

Alec Baldwin a testvérével, Stephen Baldwin-nel utazott együtt az autóban, amikor a fának csapódtak
Alec Baldwin autóbalesetet szenvedett

Október 13-án, hétfő délután Alec Baldwin és bátyja, Stephen Baldwin, East Hampton-ban utaztak, amikor autójuk, egy fehér Range Rover egy fának ütközött. A baleset során egyikük sem sérült meg komolyabban, és a rendőrséggel is teljes mértékben együttműködőek voltak. A jármű azonban - amely felesége, Hilaria Baldwin nevén van - az ütközés következtében jelentősen megrongálódott, különösen az első része. A további beszámolók szerint Alec Baldwin ült a volánnál a baleset pillanatában. A helyszíni fotók és tanúk állítása szerint az időjárási körülmények, szél és eső, nehezítették a látási viszonyokat. 

Alec Baldwin hálás, hogy senki sem sérült meg

A történtek után nem sokkal Alec Baldwin Instagramon tett közzé egy videót, amelyben elmondta, hogy jól vannak, és testvére, Stephen Baldwin is épségben megúszta az esetet. Azt is hozzátette, hogy a balesetet egy nagy méretű kukásautó okozta:

Egy fickó, aki egy bálnaméretű kukásautót vezetett, elém vágott. Hogy elkerüljem az ütközést, félrekaptam a kormányt… és egy nagy, kövér fának csapódtam.

Alec Baldwin kiemelte, hogy az autó, amelyet összetört, a felesége tulajdona. Ennek kapcsán elnézést is kért, de hangsúlyozta, hogy a legfontosabb, hogy senki sem sérült meg. A videóban külön köszönetet mondott az East Hampton-i rendőrség egyik munkatársának, egy Gerken nevű tisztnek, aki szerinte nagyon segítőkész volt.

Alec Baldwin felesége nem volt mellette

A baleset idején zajlott a Hamptons-i Nemzetközi Filmfesztivál, amelynek Alec Baldwin társelnöke. A színész több eseményen is részt vett a rendezvény keretében, így feltételezhető, hogy éppen egy ilyen programról tartott hazafelé, amikor az ütközés bekövetkezett. Felesége, Hilaria Baldwin azonban nem tartózkodott vele. Ő ekkor Los Angeles-ben volt, ahol a 'Dancing With the Stars' című műsorban versenyzett. Alec Baldwin Instagram-videója végén külön üzenetet is küldött neki, amelyben kifejezte szeretetét és büszkeségét:

Hilaria, szeretlek, és nagyon büszke vagyok rád

Továbbá azt is, hogy nagyon várja, hogy újra együtt legyen a családjával. 

Hilaria Baldwin nem volt férje mellett, ő épp a Dancing with the stars című műsorban versenyzett
