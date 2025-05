Hailey Bieber beismerte, hogy nehézségeik voltak férjével

Hónapok óta megy a találgatás a Bieber házaspár kapcsolatáról. Justin Bieber felesége most végre megnyílt ezzel kapcsolatban. Hailey Bieber beszámolt az elmúlt időszak nehézségeiről és arról, hogy min ment keresztül férjével.

Hailey Bieber őszintén beszélt a Vogue-nak élete legnehezebb időszakáról (Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto)

Hailey Bieber élete legnehezebb időszakát élte meg

Justin Bieber és Hailey Bieber házassági gondjaitól volt hangos a sajtó az utóbbi időben. Stephen Baldwin lánya most végre megnyílt a nehézségeikről és arról, hogy min mentek keresztül az utóbbi időszakban. A Los Angeles-ben élő házaspár górcső alatt éli az életüket, mintha folyamatosan megfigyelnék őket. Emiatt Hailey Bieber úgy érzi, hogy olyan, mintha egy 'őrült életet élnének'. Bármit tesznek vagy mondanak, azt azonnal felkapja a sajtó és biztos, hogy sokkal nagyobb feneket kerítenek neki, mint amekkora valójában volt a szituáció. Ráadásul ebben a leterhelő környezetben kellett megélnie a várandósság utáni időszakot is, ami amúgy is hatalmas megpróbáltatás minden anya életében.

Hailey Bieber 18 órás vajúdása volt élete legnehezebb dolga (Fotó: PA / Northfoto)

Hailey Bieber terhesség utáni időszaka új emberré formálta őt

Justin Bieber és Hailey Bieber kisfia tavaly augusztusban született. Hailey elárulta, hogy a vajúdási szakasz 18 órán keresztül tartott és ez volt a legnehezebb dolog életében. A Vogue magazinnak arról is beszámolt, hogy a szülés utáni időszakot is nagyon nehezen élte meg:

A szülés utáni időszak a legérzékenyebb időszak, amin valaha is keresztülmentem az életemben, és nagyon nehéz megtanulni önmagam új verzióját.

Ráadásul jelentősen megnehezítette az életét az a körülmény, amiben élnek. Hogy folyamatosan azt olvasta magáról, hogy házassági gondokkal küzdenek, válás szélén állnak. Egyszerűen képtelen volt így rendbe szedni magát. Úgy érezte, hogy egy őrült életet él férjével és ez teljesen kiborította mindkettőjüket:

És mindezt úgy csinálni, hogy közben minden nap felkerülök az internetre, és az emberek azt mondják, hogy elválnak, és hogy ilyenek, és hogy nem boldogok. Ez olyan elmebeteg. Nem is tudom elmagyarázni. Őrült egy élet...

Justin Bieber sokat segített feleségének a felépülésben (Fotó: Tammie Arroyo / AFF-USA.com / Northfoto)

Hailey Bieber-nek férje segített talpra állni

Hailey Bieber sokáig küzdött azért, hogy hitelesen lássák őt az emberek. Megpróbálta megmagyarázni, amikor félreértették őt, folyamatosan igyekezett azért, hogy valós képet lássanak róla. De az emberek ezt egyszerűen nem akarták elfogadni. Ráadásul nem segített helyzetén, hogy élete legnehezebb időszakán úgy kellett túltennie magát, hogy közben folyamatosan monitorozzák az életüket. Csapdában érezte magát. De Justin Bieber felesége úgy érzi, sikerült találnia egy olyan megoldást, amivel ki tudja iktatni ezeket a negatív dolgokat az életéből. Férje, Justin Bieber nagyon sokat segített neki ebben. Rengeteg tanáccsal látta el, hiszen ő kiskora óta ebben él:

Bébi, bízz bennem, már sokszor, sokszor voltam itt. Nem fogsz nyerni. Nincs győzelem.

Az élethelyzete, az anyaság és Justin Bieber hatására teljesen átformálódott a személyisége és ezt az új énjét sokkal jobban szereti.