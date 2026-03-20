Meglepő vallomás: Ryan Gosling furcsa hálószobatitkot osztott meg

A sármos színész ritkán beszél a magánéletéről, most azonban kivételt tett. Ryan Gosling egy pikáns kérdésre válaszolva fecsegte ki az egyik legintimebb hálószobai titkát Eva Mendesszel.

(Fotó: COADIC GUIREC/BESTIMAGE/Northfoto)

Ryan Gosling a New Heights podcast műsorában vendégeskedett, ahol ugyanazt a pikáns kérdést kapta, mint korábban Harrison Ford. És csakúgy, mint a 83 éves színész, ő is őszintén válaszolt. A 45 éves kanadai színésztől azt kérdezték, hogy ő is hallgatja-e saját filmjeinek zenéit az intim pillanatok közben. Ryan Gosling válasza azonban mindenkit meglepett.

Nem. Határozottan nem. Ez egy nagyon, nagyon egyértelmű nem.

A rajongók nagyon meglepődtek a színész őszinte megnyilvánulásán, ugyanis Ryan Gosling rendkívül zárkózott, ha a magánéletéről van szó, beleértve ebbe a párkapcsolatát is Eva Mendesszel.

Ryan Gosling Eva Mendesszel való kapcsolata

Ryan Gosling és Eva Mendes több mint egy évtizede alkotnak egy párt. Kapcsolatuk 2011-ben kezdődött, miután együtt szerepeltek a Túl a fenyvesen című filmben. A pár két gyermeket nevel, és következetesen távoltartják a magánéletüket a sajtótól. Ritkán jelennek meg együtt nyilvános eseményeken, és interjúkban is csak korlátozottan beszélnek a családi életükről. A háromszoros Oscar-jelölt azonban nemrégiben kivételt tett. Ryan Gosling feleségével együtt jelent meg március 5-én – Eva Mendes 52. születésnapján – a The Tonight Show-ban. A különleges alkalom a színész új filmje, a Hail Mary küldetés népszerűsítése miatt történt.

(Fotó: Sonia Moskowitz Gordon/Northfoto)

Ryan Gosling új filmje

Ryan Gosling A Hail Mary-küldetés című filmje Andy Weir azonos című regénye alapján készült. A sci-fi történet egy olyan küldetést mutat be, amelynek célja az emberiség megmentése. A cselekmény középpontjában egy tanár – Ryan Gosling – áll, aki váratlanul egy űrhajón tér magához, és fokozatosan jön rá arra, hogy kulcsszerepe van egy kritikus fontosságú küldetésben. A sci-fi film a túlélés, a tudomány és az együttműködés kérdéseit dolgozza fel és március 19-én debütált a hazai mozikban.