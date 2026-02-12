"Még gyűrűket is kaptak egymástól" – Balhé a paradicsomban? Eva Mendes féltékeny férje, Ryan Gosling filmbéli partnerére

Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 12. 17:45
Ryan Gosling már együtt dolgozott Margot Robbie-val és Emma Stone-nal is. Eva Mendes mégsem rájuk, hanem férje egy másik filmbéli partnerére lett féltékeny.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

Eva Mendes Ryan Gosling-gel való kapcsolata mindig is stabilnak számított Hollywoodban. Ám még így is előfordult, hogy a féltékenység felütötte náluk a fejét. Az 51 éves színésznő Instagram-oldalán árulta el, ki volt az, aki szerinte túl sok időt töltött a férjével. 

Eva Mendes eddig soha nem volt féltékeny férje, Ryan Gosling filmbeli partnereire
Eva Mendes eddig soha nem volt féltékeny férje, Ryan Gosling filmbeli partnereire
(Fotó: BEImages/Henry Lamb/Photowire / Northfoto)

Eva Mendes féltékeny lett férje, Ryan Gosling filmbéli partnerére

Ryan Gosling már számtalan gyönyörű színésznővel dolgozott együtt - Margot Robbie, Emma Stone és Emily Blunt - felesége mégsem volt rájuk soha féltékeny, egészen mostanáig. Eva Mendes Instagram-oldalán egy bejegyzésre reagálva fejezte ki érzéseit férje legutóbbi filmbéli partnerével kapcsolatban. A posztot a JustJared rakta ki Ryan Gosling új filmjének, a Hail Mary-küldetésnek a népszerűsítése érdekében. A színésznő a hozzászólásában azt írta, hogy Rocky, az animált idegen, az egyetlen kolléga, akire valaha féltékeny volt férje filmbeli partnerei közül:

Az egyetlen filmszínész, akire valaha is féltékeny voltam... Rocky. Túl sok időt töltöttek együtt. Még gyűrűket is kaptak egymástól. WTF!!? 

Ryan Gosling új filmje

A Hail Mary-küldetésben - az Andy Weir regénye alapján készült filmben - Ryan Gosling egy Ryland Grace nevű tudóst alakít, aki egy űrmisszió keretében próbálja megmenteni a Földet. A történetben a színész mellett fontos szerepet kap Rocky, egy különleges, CGI-technikával megalkotott idegen lény, aki Ryan Gosling karakterének szövetségese lesz. A Hail Mary-küldetés a 2026-os év egyik legjobban várt sci-fije és várhatóan március 19-től lesz látható a hazai mozikban. 

Eva Mendes és Ryan Gosling 2022-ben házasodtak össze
Eva Mendes és Ryan Gosling 2022-ben házasodtak össze (Fotó: AKM-GSI / Barcroft Media / Northfoto)

Eva Mendes és Ryan Gosling kapcsolata

Eva Mendes és Ryan Gosling 2011-ben ismerkedtek meg a The Place Beyond the Pines című film forgatásán és szinte azonnal egymásba szerettek. Azonban csak egy évtizeddel később, 2022-ben házasodtak össze. A kapcsolatuk azóta is tart, és ezalatt az idő alatt két közös gyermekük is született, Esmeralda és Amada. A pár tudatosan tartja távol kapcsolatát a nyilvánosságtól és leginkább csak akkor kerülnek címlapra a magánéletükkel, ha egymásról áradoznak. Ryan Gosling 2023-ban például azt nyilatkozta feleségéről a GQ magazinnak, hogy:

Korábban nem gondoltam gyerekvállalásra, de miután megismertem Evát, rájöttem, hogy egyszerűen nem akarok nélküle gyereket. 

 

