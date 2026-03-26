Szörnyű diagnózis: Parkinson-kórban szenved a népszerű színész

színész
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 26. 16:40
Parkinson-kórbetegség
A színész megosztotta tapasztalatait. Így küzd a Parkinson-kórral.

Ed Begley Jr. számára sokkoló volt, amikor 2016-ban hivatalosan is diagnosztizálták nála a Parkinson-kórt. A ma 76 éves színész akkor úgy érezte, ez egyet jelent a halálos ítélettel, és attól tartott, csupán néhány éve maradt hátra.

Parkinson-kór
Parkinson-kórban szenved a legendás színész
A Parkinson-kór nem válogat

A rossz hír különösen azért rázta meg, mert eszébe jutott közeli barátja, Bob Hoskins, aki néhány évvel a diagnózis után hunyt el. Begley orvosától akkor azt kérdezte: vajon „ki tud-e szorítani” még öt évet az életből. Otthon családját is igyekezett felkészíteni a legrosszabbra.

A félelmei azonban nem igazolódtak. Az elmúlt évtizedben állapota stabil maradt, tüneteit – például a remegést, merevséget és szédülést – sikerült kordában tartani. A színész ma már úgy látja: tévedett, amikor a betegséget végzetesnek gondolta. Bár a diagnózist csak 2016-ban mondták ki, a tünetek már 2004-ben jelentkeztek, amikor enyhe remegést tapasztalt, majd később elvesztette szaglását és ízérzékelését. Sokáig az öregedésnek tulajdonította a jeleket, a valódi ok csak évekkel később derült ki.

Begley sokáig titokban tartotta betegségét, mert attól félt, hogy az hatással lesz a karrierjére. Ennek ellenére tovább dolgozott, és több sorozatban is szerepelt. Később rájött: ez a félelem alaptalan volt. Mindennapjaiban fontos szerepet játszik a rendszeres mozgás, a szigorú  étrend, valamint különböző kezelések. Állítása szerint ezek jelentősen javították közérzetét.

A színész ma már egészen más szemmel tekint a betegségére: úgy érzi, segített neki jobban értékelni az életet. Bár elismeri, hogy nem könnyű együtt élni a Parkinson-kórral, optimistán nyilatkozik a jövőről.

Jól vagyok. Nem hiszem, hogy egyhamar elmegyek. Még sokáig itt leszek

 – mondta.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu