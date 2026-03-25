Azt hitte, megszabadult vastagbélrákjától, majd 13 daganat alakult ki – most csoda mentette meg az apukát

Spencer Laird 26 éves volt, amikor vastagbélrákkal diagnosztizálták, majd egy műtét során 40 cm-nyi vastagbelát távolították el.
Az apuka két évvel később úgy gondolta, a betegséget maga mögött hagyhatja, így visszament dolgozni, és folytatta átlagos életét. Feleségével, CarleyAnn Lairddel 2024-ben ment egy kontrollvizsgálatra, ahol ismét minden a feje tetejére állt.
A vizsgálat után Spencer megtudta, hogy a rák nemcsak kiújult, hanem átterjedt a tüdejére is. Összesen 13 daganata volt, ezek közül a legnagyobb már golflabda nagyságúra nőtt, és orvosai becslése szerint az apukának mindössze két éve volt hátra.
Csak arra gondoltam: 30 éves vagyok. Van feleségem. Van egy 5 éves kislányom. Teljesen lesokkolt.
CarleyAnn férje nevében különféle klinikai vizsgálatokra jelentkezett, beleértve Dr. Nicholas DeVito gasztrointesztinális onkológus immunterápiával kapcsolatos tanulmányát is. Ezt a módszert azonban általában csak akkor alkalmazzák, ha a beteg nem reagál a kemoterápiára, amit Spencer korábban nem próbált ki.
Amikor ilyen diagnózist kapsz, miért ne próbálnál ki valamit, amiről semmit sem tudsz?
- kérdőjelezte meg az apuka.
2025-ben Spencer egyike lett annak a 15 betegnek, akiket beválasztottak a kutatásba, és a heti immunterápiás infúzióknak köszönhetően mára már csak 3 daganata maradt. Ezt még orvosai is szinte csodának tartják.
Bár az apuka rákja közel sincs a teljes eltűnéshez, ennek ellenére betegségét már nem tekintik halálosnak.
Ez tényleg megtanított arra, hogy próbáljak meg élni. Nincs értelme lustálkodni. Ha a jó Isten minden nap felébreszt, és levegőhöz jutsz, csak menj, és csinálj valamit
- mondta Spencer az utóbbi években szerzett tapasztalatairól. (People)
