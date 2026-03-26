Már nincs sok hátra a híres színésznek? Így van a halálos diagnózisa után

A BBC sztárja, Finnian Garbutt, aki nemrég hozta nyilvánosságra halálos diagnózisát, most élete vége felé közeledve köszönetet mondott követőinek.

Hamis hírek terjednek a BBC sztárjáról

A 28 éves színész a népszerű krimisorozatban, a Hope Street-ben Ryan Power rendőrtisztet alakította. Garbutt három hete közölte, hogy 3. stádiumú bőrrákot diagnosztizáltak nála. A tünetre a borbélya hívta fel a figyelmét, amikor négy évvel ezelőtt egy csomót talált a füle mögött, amelyet először benőtt szőrszálnak véltek.

Garbuttnak 75 nyirokcsomót távolítottak el az arcából és a nyakából egy kimerítő, 12 órás műtét során.

Sziasztok! Az elmúlt egy hónapban elég erős fájdalmaim voltak a hátamban és a csípőmben. A rákkezelő csapatom a minap felvételt készített megfigyelésre és további vizsgálatokra

- mondta Instagram-bejegyzésében.

A The Independentnek nyilatkozva elmondta, hogy mindössze két héttel azelőtt hogy lánya, Saoirse 2024-ben megszületett, megtudta, hogy a rákja átterjedt a májára és a tüdejére. Az apuka azonban elmondta, hogy diagnózisa óta sok álmát teljesítette: 30 epizódban szerepelt egy tévésorozatban, megjelent egy filmje, vett egy házat, feleségül vette barátnőjét, és persze gyermeke is született.

Ekkor megköszönte a sok támogatást, és elmondta, hogy GoFundMe-oldalt indított, hogy feleségét és gyermekét támogatni tudja. Egy friss bejegyzésben ismét háláját fejezte ki az adományokért, és hozzátette: ezek hatalmas terhet vettek le a családja válláról.

A színész azt is elmondta, hogy a sok hamis hír ellenére nincs hospice-ban, hanem saját otthonában, kényelmes ágyában fekszik. Hozzátette: a téves információk nagyon felzaklatták a családját, ezért mostantól kevesebbet fog nyilatkozni az állapotáról.