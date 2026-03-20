Összeomlott a drogos ámokfutó a bíróságon: ezt mondja a 3 ember halálát okozó Szilvió sírásáról, a klinikai szakpszichológus

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 20. 18:00
Őszinte lehetett a három halálos áldozattal járó tatabányai autóbaleset okozójának érzelmi kitörése, a Tatabányai Járásbíróságon. Szilvió, a drogos ámokfutó többször elsírta magát, remegett és hevesen lélegzett, miközben a gyászolók ügyvédje a tragédia következményeit ecsetelte. Makai Gábor klinikai szakpszichológus, az első fokon hat és fél év börtönbüntetésre ítélt férfi viselkedéséről, a Borsnak fejtette ki a véleményét.

Mint arról a Bors is beszámolt, 2025. január 9-én B. Szilvió autóba ült, majd egy hibásan kivitelezett előzést követően, Tatabánya mellett belerohant egy néptáncos társaságot szállító kocsiba. A baleset következtében hárman életüket veszették: a 18 éves Bálint, a 22 éves Marcell, illetve az 59 éves Attila. Velük utazott a legidősebb férfi fia, Barnabás is, de ő túlélte a balesetet: neki a lépét távolították el az orvosok. A toxikológia vizsgálaton megállapították, hogy Szilvió marihuána hatása alatt állt, de a kokain bomlástermékét is megtalálták a szervezetében. A drogos ámokfutó megbánta felelőtlenségét és bocsánatot is kért a gyászolóktól.

Fotó: Kovács Dávid / Bors

A március 19-i tárgyalási napon Borbély Zoltán, a gyászoló családok jogi képviselője hosszasan sorolta a baleset következményeit.

A tragédia Bálint édesanyját megfosztotta attól, hogy a fiát lássa leérettségizni, lediplomázni, az oltár elé kísérhesse, vagy éppen az unokáira vigyázhasson. Bálint életében az édesanyja fontos szerepet játszott. Az apja helyett az apja volt

 – mondta az ügyvéd. Szilvió ezeket hallgatva hevesen lélegzett, az arcát pedig a kezébe temette, de Borbély folytatta beszédét.

Fotó: Kovács Dávid / Bors

- Bálint édesanyjának meg kellett érnie gyermeke elvesztését, amit soha nem tud kiheverni. A Kerekes család Bálint elvesztésével teljesen kihalt, és Marcell édesanyja szintén az egyetlen gyermekét veszítette el…

Szilvió itt már nem bírta tovább visszafojtani érzéseit, ezért a bírót megkérte, hogy egy rövid időre kimehessen.

Rázsó Ferenc ezt nem tagadta meg. Szilvió néhány perccel később visszatért, Borbély Zoltán pedig még szólt néhány szót Marcellről, Attiláról, illetve a balesetben szintén megsérült Barnabásról, aki az édesapját és a két legjobb barátját veszítette el.

A drogos ámokfutó megbánta tettét?

Szilvió az utolsó szó jogán zokogva fejtette ki, hogy rettenetesen sajnálja a történteket és a rossz döntését.

Sajnálom, hogy egy ilyen tragédia kellett ahhoz, hogy észhez térjek.

Fotó: Kovács Dávid / Bors

Szilviót végül eső fokon 6 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélték.

Makai Gábor klinikai szakpszichológus szerint valószínűsíthető, hogy a vádlott reakciói őszinték voltak.

Egy ilyen felfokozott érzelmi helyzetben a sírást, a remegést, és azt, hogy az illető alig képes megszólalni, rendkívül nehéz megjátszani. Ezek az adott szituáció velejárói voltak

– szögezte le a szakember, és hozzátette: Szilvió viselkedése akut stresszreakciónak számít.

- A bíróság közege már önmagában heves érzelmi reakciót vált ki még akkor is, ha valaki ártatlan, de ha bűnös, ez még hevesebben érvényesül. A vádlott sorsa a bíró kezében van, hiszen a bírón múlik, mennyi időre kerül börtönbe. Az, hogy a vádlott empatikus az áldozatok felé, nem biztos, hogy a pillanatnyi helyzet következménye – magyarázta Makai Gábor, és hangsúlyozta, hogy arról sem szabad megfeledkezni, hogy a vádlott az őt érintő következményektől is tarthatott.

Mindenképpen foglalkoztatta a gondolat, hogy mi lesz vele, hogyan ítéli meg őt a társadalom, illetve mi lett volna, ha másként dönt, mielőtt autóba ült 

– mondta a szakember. 

 

