Teljesen eltűnt a régi Pamela Anderson: az egykori bombázó ismét smink nélkül kampányol

A Baywatch egykori szőke bombázója smink nélkül, filterek nélkül állt kamerák elé egy brutálisan őszinte videóban. Pamela Anderson AI elleni kampánya az egész divatipart felrázta.

Pamela Anderson smink nélkül próbálja felhívni a figyelmet a természetes szépség fontosságára

Az 58 éves ikon ezúttal teljesen természetesen, retusálás és digitális manipuláció nélkül szerepel az Aerie márka legújabb nagy kampányában. A cél pedig nem más, mint szembemenni a mesterséges szépségideálokkal. A kampányban Pamela Anderson AI-programmal próbál 'tökéletes modelleket' generálni, sikertelenül. A végeredmény viszont rideg, élettelen és teljesen hiteltelen lesz. Ezután pedig jön a fordulat: valódi emberek, valódi érzelmek és egy spontán fotózás, amely össze sem hasonlítható a digitális verzióval. A Baywatch sztárja a Vogue Business-nek azt nyilatkozta a kampánnyal kapcsolatban, hogy:

Úgy gondoltam, ez egy okos módja annak, hogy felhívjuk a figyelmet az AI-képekre, mert ez nagyon aggasztó. Nekem, mint nőnek, fogyasztónak és anyának, mindig az jár a fejemben: mi történik itt? Mi a különbség az AI és a valóság között? Hogyan tudhatnánk meg? Már eddig is lehangoló volt néha a divatmagazinokat lapozgatni, és retusált hírességeket és modelleket látni, de ez már egy teljesen más szint.

Pamela Anderson AI elleni üzenete tehát egyértelmű: a technológia nem tudja pótolni az emberi kisugárzást.

A színésznő legújabb kampánya az Aerie márka 2025. októberi ígéretén alapul, amely szerint betiltják az AI által generált képeket, ami egy kiterjesztése a 2014-es ígéretnek, miszerint nem retusálják többé a testeket a hirdetésekben. A kezdeményezés elindítása óta pedig az Aerie márka kétszámjegyű növekedést jelentett a márkaismertség terén, és 23%-os ugrást a 2025. negyedik negyedévi eladásokban. Az AI megjelenése kettéosztotta a divatipart. Egyes márkák előszeretettel használják, amíg mások teljesen ellene vannak.

Pamela Anderson a 2023-as Párizsi Divathéten jelent meg először smink nélkül a vörös szőnyegen

Pamela Anderson smink nélküli megjelenése azonban nem új keletű. A Baywatch sztárja azóta az egyik leghangosabb szószólója a természetes szépségnek, mióta 2023-ban a Párizsi Divathéten smink nélkül jelent meg. A színésznő szerint a smink nélküli élet 'felszabadító', és végre nem érzi úgy, hogy versenyeznie kellene bárkivel:

Nem retusálom és nem filterezem a képeket. Ez egyszerűen ilyen, és ez olyan felszabadító érzés. Sokkal érdekesebb, ha valaki tökéletesen tökéletlennek tűnik.

Pamela Anderson smink nélküli korszakához hozzátartozik az is, hogy a színésznő tudatosan eltávolodott a hollywoodi csillogástól, és egy sokkal nyugodtabb, természetközeli életet él. Emellett pedig saját bőrápolási márkáját, a Sonsie-t is elindította.