Teljesen eltűnt a régi Pamela Anderson: az egykori bombázó ismét smink nélkül kampányol

A Baywatch egykori szőke bombázója smink nélkül, filterek nélkül állt kamerák elé egy brutálisan őszinte videóban. Pamela Anderson AI elleni kampánya az egész divatipart felrázta.
Az 58 éves ikon ezúttal teljesen természetesen, retusálás és digitális manipuláció nélkül szerepel az Aerie márka legújabb nagy kampányában. A cél pedig nem más, mint szembemenni a mesterséges szépségideálokkal. A kampányban Pamela Anderson AI-programmal próbál 'tökéletes modelleket' generálni, sikertelenül. A végeredmény viszont rideg, élettelen és teljesen hiteltelen lesz. Ezután pedig jön a fordulat: valódi emberek, valódi érzelmek és egy spontán fotózás, amely össze sem hasonlítható a digitális verzióval. A Baywatch sztárja a Vogue Business-nek azt nyilatkozta a kampánnyal kapcsolatban, hogy:
Úgy gondoltam, ez egy okos módja annak, hogy felhívjuk a figyelmet az AI-képekre, mert ez nagyon aggasztó. Nekem, mint nőnek, fogyasztónak és anyának, mindig az jár a fejemben: mi történik itt? Mi a különbség az AI és a valóság között? Hogyan tudhatnánk meg? Már eddig is lehangoló volt néha a divatmagazinokat lapozgatni, és retusált hírességeket és modelleket látni, de ez már egy teljesen más szint.
Pamela Anderson AI elleni üzenete tehát egyértelmű: a technológia nem tudja pótolni az emberi kisugárzást.
A színésznő legújabb kampánya az Aerie márka 2025. októberi ígéretén alapul, amely szerint betiltják az AI által generált képeket, ami egy kiterjesztése a 2014-es ígéretnek, miszerint nem retusálják többé a testeket a hirdetésekben. A kezdeményezés elindítása óta pedig az Aerie márka kétszámjegyű növekedést jelentett a márkaismertség terén, és 23%-os ugrást a 2025. negyedik negyedévi eladásokban. Az AI megjelenése kettéosztotta a divatipart. Egyes márkák előszeretettel használják, amíg mások teljesen ellene vannak.
Pamela Anderson smink nélküli megjelenése azonban nem új keletű. A Baywatch sztárja azóta az egyik leghangosabb szószólója a természetes szépségnek, mióta 2023-ban a Párizsi Divathéten smink nélkül jelent meg. A színésznő szerint a smink nélküli élet 'felszabadító', és végre nem érzi úgy, hogy versenyeznie kellene bárkivel:
Nem retusálom és nem filterezem a képeket. Ez egyszerűen ilyen, és ez olyan felszabadító érzés. Sokkal érdekesebb, ha valaki tökéletesen tökéletlennek tűnik.
Pamela Anderson smink nélküli korszakához hozzátartozik az is, hogy a színésznő tudatosan eltávolodott a hollywoodi csillogástól, és egy sokkal nyugodtabb, természetközeli életet él. Emellett pedig saját bőrápolási márkáját, a Sonsie-t is elindította.
