Pamela Anderson meggondolta magát: Mégsem lesz Hyytiäinen

Hetek óta mennek a találgatások Pamela Anderson névváltoztatásáról. Az 58 éves színésznő most végre elhatározásra jutott ez ügyben és úgy döntött, hogy mégis marad a saját vezetéknevénél és nem lesz belőle Pamela Hyytiäinen.

Pamela Anderson a Golden Globe 2026 gálán kijelentette, hogy mégsem veszi fel nagyapja nevét

(Fotó: PA/Northfoto)

Pamela Anderson mégsem változtat nevet

Pamela Anderson a 2026-os Golden Globe-gála előtti vörös szőnyeges eseményen meglepő kijelentést tett az Entertainment Tonight-nak. A Baywatch sztárja úgy döntött, mégsem változtatja meg a nevét. Bár korábban többször is említette, hogy szívesen felvenné nagyapja, Herman Hyytiäinen finn vezetéknevét, most végül arra az elhatározásra jutott, hogy mégsem teszi meg, ugyanis az Anderson név szerves része az életének:

Ez a nagyapám finn neve. Egy kicsit egzotikusnak éreztem, tetszett. De... maradok Andersonnál. Egyelőre Anderson marad.

Az 58 éves színésznő elmondása szerint a Hyytiäinen név különleges és egzotikus számára, mégis úgy érzi, jelenlegi élethelyzetében nem szeretne elszakadni attól az identitástól, amelyet az Anderson név képvisel. Ez a döntés nemcsak érzelmi, hanem szakmai szempontból is érthető, hiszen a Pamela Anderson név az elmúlt évtizedekben világszerte ismert márkanévvé vált.

Az 58 éves színésznő Pamela Hyytiäinenre szerette volna változtatni a nevét, de idő közben meggondolta magát

(Fotó: Javier Rojas/Northfoto)

Pamela Andersonból Pamela Hyytiäinen

Pamela Anderson névváltoztatással kapcsolatos gondolatairól korábban őszintén vallott. Elmondta, hogy nagyon szoros kapcsolat fűzte a nagyapjához, és a Hyytiäinen vezetéknév számára a családi gyökereket, valamint finn származását jelképezi. Úgy érezte, hogy ezzel a névvel jobban ki tudná fejezni valódi önmagát. Egy korábbi interjúban arról is beszélt, hogy néha szeretne nem Pamela Anderson lenni, hanem Pamela Hyytiäinen, mert ez közelebb állna ahhoz a belső identitáshoz, amelyet jelenleg keres. Ugyanakkor arra is utalt, hogy környezete nem feltétlenül támogatná ezt a lépést.

Néha nem akarok Pamela Anderson lenni. Pamela Hyytiäinen akarok lenni. Szeretném megváltoztatni a nevemet, de nem engedik.

Pamela Anderson az elmúlt években saját kezébe vette az irányítást szakmai és magánélete felett

(Fotó: Tiziano Da Silva - Pierre Perusseau/Bestimage/Northfoto)

Pamela Anderson karriertervei

Pamela Anderson az elmúlt években tudatosan új irányba terelte karrierjét. Számos filmben, dokumentumfilmben és színházi produkcióban szerepelt, miközben egyre inkább saját kezébe vette az irányítást szakmai és magánélete felett.

Én hozom meg a döntéseket a karrieremről és a külsőmről. Én irányítok.

A névváltoztatás kérdése is ebbe a folyamatba illeszkedik. A színésznő számára a név nem csupán egy hivatalos megjelölés, hanem szimbolikus jelentéssel bír: egyszerre képviseli a múltat, a családi örökséget és a jövő lehetőségeit. És bár jelenleg úgy tűnik, mégsem változtat nevet, az egykori Baywatch ikon nem zárja ki teljesen, hogy később másként döntsön.