Pamela Anderson végre tiszta vizet öntött a pohárba Liam Neesonnel való kapcsolatáról: „Valódi érzéseink vannak”

Hónapokon keresztül mentek a találgatások Pamela Anderson Liam Neesonnel való kapcsolatáról. Végül pedig maga a színésznő tett pontot a titok végére. Állítása szerint a Csupasz pisztoly sztárjával folytatott románca igenis valós volt, nem pedig egy filmhez kapcsolódó PR-fogás. Most először részletesen mesélt arról a „meghitt hétről”, amely után ugyan külön utakon folytatták, de az érzéseik kétségkívül őszinték voltak.

Pamela Anderson tagadja, hogy csak reklámfogás lett volna a kapcsolata Liam Neesonnel

(Fotó: Tiziano Da Silva-Pierre Perusseau/Bestimage/Northfoto)

Pamela Anderson tisztázta Liam Neesonnel való kapcsolatát

Pamela Anderson most először mesélt arról az egy hétig tartó, meghitt időszakról, amelyet Liam Neeson New York-i otthonában töltöttek. Elmondása szerint bár külön szobájuk volt, és az asszisztensek, sőt néha családtagok is jelen voltak, a hangulat mégis különleges és intim volt.

Ha tudni akarod, Liammel rövid ideig romantikus kapcsolatunk volt, de csak a forgatás befejezése után. Saját szobám volt. Mindkét asszisztensünk velünk volt, még a családunk is meglátogatott minket.

Liam Neeson és Pamela Anderson együtt töltött egy hetet a színész otthonában New York-ban

(Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment/Northfoto)

Liam Neeson leendő feleségeként mutatta be Pamela Andersont

A romantikus pillanatok közül több is emlékezetes maradt. Liam Neeson például egy korai reggelen fürdőköpenyben kergetett el egy medvét az ablak elől, másszor pedig vacsora közben játékosan úgy mutatta be Pamela Andersont, mint „a jövendőbeli Mrs. Neesont”. Az 58 éves színésznő szerint az egész olyan volt, mintha egy Nancy Meyers-filmbe csöppent volna: közös sütések, nyugodt reggelek, kertészkedés és sok-sok nevetés. A varázslatos hét után azonban a valóság közbeszólt. Mindkettejüket új forgatások és külön projektek várták, így végül külön folytatták.

Szerettük volna folytatni, de dolgoznunk kellett.

Pamela Anderson tagadja, hogy reklámfogás lett volna a kapcsolatuk.

Mindig nevettem, amikor az emberek azt gondolták: „Ó, ez csak egy reklámfogás.” Én pedig azt mondtam: Reklámfogás? Ez valódi. Valódi érzéseink vannak. Imádom Liamet, de őszintén szólva, jobb barátok vagyunk.

Pamela Anderson a Csupasz Pisztoly rebootjának forgatásán ismerkedett meg Liam Neesonnel

(Fotó: ZUMAPRESS.com/Northfoto)

Így kezdődött Pamela Anderson és Liam Neeson kapcsolata

A kapcsolat gyökerei a 2025-ös Csupasz Pisztoly rebootjának forgatásához nyúlik vissza. Liam Neeson korábban arról beszélt, hogy Pamela Anderson „fantasztikus partner volt a forgatáson”, és hogy „teljesen elbűvölte”. A színésznő pedig elismerte, hogy Neeson egy igazi úriember – kedves, alázatos, tapasztalt – és olyan társ, aki képes „a legjobbat kihozni az emberből”. A forgatás alatt többször is közösen vacsoráztak – többnyire barátok és asszisztensek társaságában –, hogy kerüljék a feltűnést. Pamela Anderson gyakran vitt neki frissen sütött kenyeret vagy süteményt. A feszített tempó miatt igyekeztek óvatosak maradni, hogy a pletykalavina ne tegye tönkre a munkát. Ám amikor a forgatás befejeződött, a levegő valósággal felizzott közöttük.