Randizásnál a szerelmet keresed, vagy csak dopaminlöket kell?

Sokáig azt hitte magáról Kay, hogy egyszerűen csak reménytelenül romantikus alkat. A húszas évei végére azonban rájött, hogy valójában nem a szerelmet keresi megszállottan, hanem azt az izgatott, felpörgető érzést, amit az új ismerkedések adnak. Az ilyen dopamin löketnek lehet, hogy te is a rabja vagy.

Lehet, hogy nem szerelem, csak a dopamin szórakozik veled

Miután ADHD-val diagnosztizálták, felismerte: az agya gyakorlatilag függővé vált a romantika okozta dopaminfröccstől. A nő – aki aktivistaként és tartalomkészítőként működteti az ADHD Baddie közösséget – bevallotta, ő maga is a „dopaminrandizás” csapdájába esett.

Ha visszanézek azokra, akikkel valaha randiztam vagy beszélgettem, igazából nem is nagyon kedveltem őket

– mondta.

Csak a figyelmet szerettem, az új ember megismerésének izgalmát, és azt a fantáziát, amit a fejemben felépítettem arról, mik lehetnénk.

Kay szerint amikor egy ilyen kapcsolat véget ér, az azért fáj ennyire, mert az ember addigra már beleszeret abba a jövőbe, amit elképzelt.

Olyan, mintha egy olyan jövőt gyászolnál, amit már előre leéltél a fejedben.

Ez nem szerelem, csak a dopamin játszik veled

A nő elárulta, amikor különösen szüksége volt erre a dopaminlöketre, azonnal letöltött egy társkereső alkalmazást, beszélgetni kezdett valakivel, majd amint elmúlt az újdonság varázsa, törölte is az egészet. Ma már viszont tudatosan szakított ezzel.

A szakértők szerint a jelenség messze nem csak az ADHD-val élőket érinti. Zachary Lane párkapcsolati szakértő szerint a dopamin természetes módon része az ismerkedésnek, hiszen ez motivál bennünket arra, hogy újra és újra keressük a másik figyelmét.

A randizás rengeteg jutalomérzettel jár: ilyen az, amikor valaki ír neked, amikor találkozol valakivel, akit vonzónak találsz, vagy az a feszültség, hogy vajon ő is kedvel-e.

A probléma ott kezdődik, amikor valaki már kizárólag ezt a gyors örömérzetet hajszolja, és nem egy valódi, mélyebb kapcsolódást. A szakember szerint intő jel lehet, ha valaki egyik randiról ugrik a másikra akkor is, ha egyébként lenne potenciál egy komolyabb ismerkedésben.

Ha gyorsan továbblépsz egyik találkozóról a másikra, még akkor is, amikor tetszett a partnered, az annak a jele lehet, hogy valójában stimulációt keresel.

A kutatások szerint ráadásul az emberek többsége már bele is fáradt ebbe. Egy 2025-ös egészségügyi felmérés szerint a társkereső alkalmazásokat használók 78 százaléka kiégettnek és kimerültnek érzi magát a folyamatos keresgéléstől. A szakértők ezért egyre gyakrabban javasolják az úgynevezett randidetoxot: kevesebb húzogatást, kevesebb appot, több tudatosságot – írja a Metro.