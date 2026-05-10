KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Ármin, Pálma névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Randizásnál a szerelmet keresed, vagy csak dopaminlöket kell?

dopamin
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 10. 14:00
társkeresésszerelemPárkapcsolati játszmajátékTinderpárkapcsolat
Nem a szerelem, hanem az izgalom hajtja őket – szakértők szerint rengetegen úgy randiznak, hogy valójában nem is a másik ember érdekli őket, csak az a bizonyos jóleső dopaminlöket.

Sokáig azt hitte magáról Kay, hogy egyszerűen csak reménytelenül romantikus alkat. A húszas évei végére azonban rájött, hogy valójában nem a szerelmet keresi megszállottan, hanem azt az izgatott, felpörgető érzést, amit az új ismerkedések adnak. Az ilyen dopamin löketnek lehet, hogy te is a rabja vagy.

Lehet nem szerelem, csak a dopamin szórakozik veled
Lehet, hogy nem szerelem, csak a dopamin szórakozik veled
Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Miután ADHD-val diagnosztizálták, felismerte: az agya gyakorlatilag függővé vált a romantika okozta dopaminfröccstől. A nő – aki aktivistaként és tartalomkészítőként működteti az ADHD Baddie közösséget – bevallotta, ő maga is a „dopaminrandizás” csapdájába esett.

Ha visszanézek azokra, akikkel valaha randiztam vagy beszélgettem, igazából nem is nagyon kedveltem őket

– mondta.

Csak a figyelmet szerettem, az új ember megismerésének izgalmát, és azt a fantáziát, amit a fejemben felépítettem arról, mik lehetnénk.

Kay szerint amikor egy ilyen kapcsolat véget ér, az azért fáj ennyire, mert az ember addigra már beleszeret abba a jövőbe, amit elképzelt.

Olyan, mintha egy olyan jövőt gyászolnál, amit már előre leéltél a fejedben.

@katastrophica consciously recognising and choosing long- term love ❤️‍🩹 #adhd #audhd #neurodivergent #adhddating #adhdrelationships #adhdhyperfixation #hyperfocus #hyperfixated #adhdhyperfocus #limerence #dopamine #adhddopamine #adhdtiktok #neurodivergentrelationships #neurodivergentdating #love #adhdlove #neurodivergentlove #lovelanguage #attatchmentissues #neurodivergence #lovevslimerence #romance #ocd #pmdd #companionship ♬ original sound - katrina e. lawrence

Ez nem szerelem, csak a dopamin játszik veled

A nő elárulta, amikor különösen szüksége volt erre a dopaminlöketre, azonnal letöltött egy társkereső alkalmazást, beszélgetni kezdett valakivel, majd amint elmúlt az újdonság varázsa, törölte is az egészet. Ma már viszont tudatosan szakított ezzel.

A szakértők szerint a jelenség messze nem csak az ADHD-val élőket érinti. Zachary Lane párkapcsolati szakértő szerint a dopamin természetes módon része az ismerkedésnek, hiszen ez motivál bennünket arra, hogy újra és újra keressük a másik figyelmét.

A randizás rengeteg jutalomérzettel jár: ilyen az, amikor valaki ír neked, amikor találkozol valakivel, akit vonzónak találsz, vagy az a feszültség, hogy vajon ő is kedvel-e.

A probléma ott kezdődik, amikor valaki már kizárólag ezt a gyors örömérzetet hajszolja, és nem egy valódi, mélyebb kapcsolódást. A szakember szerint intő jel lehet, ha valaki egyik randiról ugrik a másikra akkor is, ha egyébként lenne potenciál egy komolyabb ismerkedésben.

Ha gyorsan továbblépsz egyik találkozóról a másikra, még akkor is, amikor tetszett a partnered, az annak a jele lehet, hogy valójában stimulációt keresel.

A kutatások szerint ráadásul az emberek többsége már bele is fáradt ebbe. Egy 2025-ös egészségügyi felmérés szerint a társkereső alkalmazásokat használók 78 százaléka kiégettnek és kimerültnek érzi magát a folyamatos keresgéléstől. A szakértők ezért egyre gyakrabban javasolják az úgynevezett randidetoxot: kevesebb húzogatást, kevesebb appot, több tudatosságot – írja a Metro.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu