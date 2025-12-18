Leonardo DiCaprio vallomása sokkolta a rajongókat

Leonardo DiCaprio ismét meglepte a rajongókat. A világsztár egy friss interjúban árulta el, hogy soha nem nézte újra a Titanic-ot, azt a filmet, amely világhírűvé tette őt.
Leonardo DiCaprio, aki 1997-ben a Titanic című filmben Jack Dawson szerepével robbant be a köztudatba, egy közelmúltbeli beszélgetés során megdöbbentő kijelentést tett: soha nem ült le újranézni a filmet. A vallomás Jennifer Lawrence-szel folytatott beszélgetése közben hangzott el a Variety Actors on Actors interjújában, ahol szóba került a két színész saját filmjeikhez fűződő viszonya. A beszélgetés során az 51 éves színész bevallotta, hogy általában nem szokta visszanézni a munkáit, és ez alól a Titanic sem kivétel. Leonardo DiCaprio ezután megkérdezte Jennifer Lawrence-t, hogy ő megszokta-e nézni a saját filmjeit, amire a színésznő vicces választ adott.
Soha nem csináltam olyat, mint a Titanic... Ha csináltam volna, megnéztem volna. Egyszer, amikor nagyon részeg voltam, bekapcsoltam az Amerikai botrányt. Azt gondoltam: Vajon jó színésznő vagyok? Bekapcsoltam, de nem emlékszem, mi volt a válasz.
Az 51 éves színész vallomása sokkolta a rajongókat, hiszen a Titanic generációnk egyik legmeghatározóbb filmje, illetve Leonardo DiCaprio számára is ez a mű hozta meg az átütő sikert és a hírnevet. A Titanic James Cameron rendezésével ugyanis minden idők egyik legsikeresebb filmje lett, de erre Leonardo DiCaprio és Kate Winslet sem számított.
A Titanic egyfajta kísérlet volt Kate Winslet és számomra... Mindketten független filmekben szerepeltünk. Nagyon szerettem őt színésznőként, és ő azt mondta: Csináljuk meg együtt, meg tudjuk csinálni. Megcsináltuk, és olyan lett, amit soha nem tudtunk volna előre látni.
Leonardo DiCaprio már korábban is pedzegette, hogy nem szokása megnézni az elkészült filmjeit.
Ritkán nézem meg a saját filmjeimet, de őszintén szólva van egy, amit többször néztem meg, mint a többit. Ez az Aviator. Egyszerűen azért, mert számomra olyan különleges volt.
Elmondása szerint az Aviator volt az első film, ahol nemcsak színésznek, hanem a produkció szerves részének érezte magát.
30 éves voltam. Ez volt az első alkalom, hogy színészként nem csak egy szerepet játszó színésznek éreztem magam, hanem a produkció szerves részének. Teljesen újfajta felelősséget éreztem. Mindig büszke voltam erre a filmre, és szoros kapcsolatban álltam vele, mivel kulcsfontosságú szerepet játszott a szakmában való felnövésemben, és először vállaltam igazi együttműködő szerepet.
