Leonardo DiCaprio ismét meglepte a rajongókat. A világsztár egy friss interjúban árulta el, hogy soha nem nézte újra a Titanic-ot, azt a filmet, amely világhírűvé tette őt.

Leonardo DiCaprio Jennifer Lawrence-nek árulta el, hogy soha nem nézte meg a Titanic-ot (Fotó: RW/Northfoto)

Leonardo DiCaprio vallomása sokkolta a rajongókat

Leonardo DiCaprio, aki 1997-ben a Titanic című filmben Jack Dawson szerepével robbant be a köztudatba, egy közelmúltbeli beszélgetés során megdöbbentő kijelentést tett: soha nem ült le újranézni a filmet. A vallomás Jennifer Lawrence-szel folytatott beszélgetése közben hangzott el a Variety Actors on Actors interjújában, ahol szóba került a két színész saját filmjeikhez fűződő viszonya. A beszélgetés során az 51 éves színész bevallotta, hogy általában nem szokta visszanézni a munkáit, és ez alól a Titanic sem kivétel. Leonardo DiCaprio ezután megkérdezte Jennifer Lawrence-t, hogy ő megszokta-e nézni a saját filmjeit, amire a színésznő vicces választ adott.

Soha nem csináltam olyat, mint a Titanic... Ha csináltam volna, megnéztem volna. Egyszer, amikor nagyon részeg voltam, bekapcsoltam az Amerikai botrányt. Azt gondoltam: Vajon jó színésznő vagyok? Bekapcsoltam, de nem emlékszem, mi volt a válasz.

A Titanic öröksége

Az 51 éves színész vallomása sokkolta a rajongókat, hiszen a Titanic generációnk egyik legmeghatározóbb filmje, illetve Leonardo DiCaprio számára is ez a mű hozta meg az átütő sikert és a hírnevet. A Titanic James Cameron rendezésével ugyanis minden idők egyik legsikeresebb filmje lett, de erre Leonardo DiCaprio és Kate Winslet sem számított.

A Titanic egyfajta kísérlet volt Kate Winslet és számomra... Mindketten független filmekben szerepeltünk. Nagyon szerettem őt színésznőként, és ő azt mondta: Csináljuk meg együtt, meg tudjuk csinálni. Megcsináltuk, és olyan lett, amit soha nem tudtunk volna előre látni.

Leonardo DiCaprio és Kate Winslet sem számított rá, hogy ekkora siker lesz a Titanic (Fotó: Entertainment Pictures/Northfoto)

Egy filmet mégis megnézett

Leonardo DiCaprio már korábban is pedzegette, hogy nem szokása megnézni az elkészült filmjeit.

Ritkán nézem meg a saját filmjeimet, de őszintén szólva van egy, amit többször néztem meg, mint a többit. Ez az Aviator. Egyszerűen azért, mert számomra olyan különleges volt.

Elmondása szerint az Aviator volt az első film, ahol nemcsak színésznek, hanem a produkció szerves részének érezte magát.