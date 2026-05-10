Szalon nyitás: Hogyan indítsunk el egy fodrászatot vagy kozmetikát?

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 10. 13:45
Sokak számára vonzó pálya a szépségipar: kreatív, rugalmas és gyorsan építhető vendégkörrel kecsegtet. Egy saját szalon nyitása azonban nemcsak szakmai tudást, hanem komoly jogi, higiéniai és üzleti felkészültséget is igényel.
  • Saját kozmetikai vállalkozás indítása, így kezdjük el
  • Fodrászat indítása lépésről lépésre
  • Ilyen feltételeknek kell megfelelni az egyéni vállalkozás indításához
  • Hasznos tanácsok, mi az, amit érdemes beszerezni, elintézni.

A saját szalon nyitása már bizonyára régi álom, amely korábban megszületett bennünk. Most itt az ideje, hogy a tettek mezejére lépjünk. Mielőtt azonban fogadnánk az első vendéget, érdemes tisztázni, hogy pontosan mivel jár az egyéni vállalkozás indítása a szépségiparban. Olyan kérdéseket járunk körül, mint például, hogy mi kell egy kozmetika megnyitásához, illetve milyen engedélyek szükségesek.

Saját szalon nyitása előtt érdemes minden apró részlett kidolgozni, megtervezni.
1.Saját szalon nyitása csak szakképesítéssel lehetséges

Az egyéni vállalkozás indítása a szépségiparban első és legfontosabb lépése, a megfelelő szakképesítés megszerzése. Magyarországon kozmetikai, fodrászati vagy műkörmös tevékenységet csak az végezhet, aki rendelkezik államilag elismert végzettséggel. Ezeket felnőttképző intézményeknél lehet megszerezni, és az oklevelet a vállalkozás indításakor kérhetik is.

2.Tudjuk, hogy milyen engedélyek szükségesek?

A szépségiparban különösen fontos a működési engedély és a bejelentési kötelezettség. Mielőtt dolgozni kezdünk, be kell jelenteni a vállalkozást, amelyet legegyszerűbben a Webes Ügysegéden keresztül lehet elindítani egyéni vállalkozóként. Itt kell kiválasztani a megfelelő TEÁOR-kódot is. Ha valaki üzlethelyiségben dolgozik, a tevékenységet a helyi önkormányzat jegyzőjénél is be kell jelenteni.

3. A higiénia előírásokról se feledkezzünk meg

Egyes esetekben a népegészségügyi hatóság is ellenőrizheti a helyiséget, különösen akkor, ha bőrrel, vegyszerekkel vagy invazív kezelésekkel dolgoznak. A higiéniai előírások betartása nemcsak ajánlott, hanem kötelező. Ide tartozik a fertőtlenítőszerek használata, az eszközök sterilizálása, valamint a külön kézmosó és vendégtér kialakítása. Ezeket a feltételeket a hatóság ellenőrizheti, és hiányosság esetén akár bírságot is kiszabhat.

4. Van tanúsítványunk?

Egy szépségipari vállalkozásnál is nagyon fontos az eszközök és alapanyagok minősége, használata. Csak olyan kozmetikumok és gépek használhatók, amelyek megfelelnek az európai uniós előírásoknak. Egyes készülékeknél, például a lézeres eszközöknél külön tanúsítvány vagy képzés is szükséges lehet.

5. Ezért fontos a vendég állapot felmérése

A vendégnyilvántartás nemcsak üzleti, hanem jogi szempontból is fontos: bizonyos kezelések előtt állapotfelmérő lapot kell kitölteni, és rögzíteni kell az esetleges allergiákat, érzékenységeket és az eddig elvégzett kezeléseket, hogy a későbbiekben ezek visszakereshetőek legyenek.

6. Tudtuk, hogy allergiateszt is kell?

Az emberi testtel foglalkozó vállalkozások esetében elengedhetetlen az allergiatesztek elvégzése és dokumentálása, különösen hajfestés vagy bőrkezelések esetén. Ez nemcsak a vendég biztonságát szolgálja, hanem jogi védelmet is nyújt a szolgáltatónak.

7. Van már biztosításunk?

A vállalkozóknak érdemes felelősség biztosítást kötni. Bár nem minden esetben kötelező, de egy váratlan baleset vagy allergiás reakció komoly anyagi, vagy akár jogi következményekkel járhat, és ilyenkor nagy védelmet jelenthet egy felelősség biztosítás. Az sem árt, ha elvégzünk egy újraélesztési tanfolyamot csak a biztonság kedvéért.

A saját vállalkozás beindítása óriási körültekintést igényel.
Hasznos tippek a tervezéshez

Nyitás előtt érdemes egy-két dolgot ellenőrizni, megtervezni, mielőtt kibéreljünk a kiszemelt üzlethelyiséget.

Jogilag tiszta?

Elsőként válasszuk ki a megfelelő vállalkozási formát. Az egyéni vállalkozás népszerű választás a szépségiparban, mert gyorsan, online elindítható, és alacsony adminisztrációval jár. Ugyanakkor, ha valaki hosszabb távon bővülést, alkalmazottakat vagy nagyobb bevételt tervez, érdemes lehet később más formára váltani. Már az elején célszerű könyvelővel egyeztetni az adózási lehetőségekről, mert ez befolyásolja a nyereséget.

Kiszámoltunk mindent?

Nemcsak azt kell átgondolni, mennyibe kerülnek az eszközök vagy a bérleti díj, hanem azt is, hány vendégre van szükség a nullszaldóhoz, milyen gyorsan térül meg a befektetés, és milyen szolgáltatásokkal lehet kitűnni a piacon. Egy jól felépített üzleti terv segít elkerülni a túlzott optimizmust.

Jó helyet választottunk?

A helyszín kiválasztása stratégiai kérdés. Egy forgalmas utcában lévő szalon nagyobb láthatóságot biztosít, viszont a bérleti díj és a rezsi is magasabb. Ezzel szemben egy kevésbé frekventált hely vagy egy bérelt szék egy meglévő szalonban kisebb kockázatot jelent. Fontos az is, hogy mennyire könnyen megközelíthető a hely tömegközlekedéssel vagy autóval.

Otthon nyitnánk szalont?

Sokan döntenek az otthoni munkavégzés mellett, főként a költségek csökkentése érdekében. Ez azonban nem szabadabb működést jelent, hiszen a lakásnak is meg kell felelnie bizonyos előírásoknak. Külön helyiséget kell kialakítani a vendégek fogadására, biztosítani kell a higiéniai feltételeket, és a tevékenységet ugyanúgy be kell jelenteni a helyi önkormányzatnál.

Mennyire vagyunk otthon online? 

A mai piacon a marketing és online jelenlét gyakorlatilag elengedhetetlen. Egy aktív közösségi média profil, látványos „előtte-utána” fotók, vendégvélemények és egy egyszerű online időpontfoglaló rendszer jelentősen növelheti a forgalmat. A legtöbb új vendég ma már az interneten keres szolgáltatót, így aki nincs jelen online, gyakorlatilag láthatatlan marad.

Hogyan szabjuk meg az árakat?

Az árazás kialakítása sokkal összetettebb feladat, mint elsőre tűnik. Nem elég a konkurenciát figyelni: bele kell kalkulálni az anyagköltséget, az időráfordítást, az adókat és a rezsit is. A túl alacsony árak rövid távon vonzóak lehetnek a vendégeknek, de hosszú távon veszteségessé tehetik a vállalkozást. Érdemes tudatosan pozícionálni magunkat például prémium vagy elérhető kategóriában.

Kötelesek vagyunk számlát adni?

Az adózás és könyvelés területén a pontosság kulcsfontosságú. A számlaadási kötelezettség, a bevételek nyilvántartása és a határidők betartása mind alapvető elvárás. Egy tapasztalt könyvelő nemcsak az adminisztrációban segít, hanem abban is, hogy a vállalkozó a számára legkedvezőbb adózási formát válassza. Az sem árt, ha borravaló szabályaival is tisztában vagyunk.

Az apróságokra is gondoltunk?

Az egyik legnagyobb versenyelőnyt az ügyfélélmény jelenti. A vendégek nemcsak a szolgáltatás minősége miatt térnek vissza, hanem a hangulat, a kommunikáció és a személyes figyelem miatt is. Egy kedves gesztus, egy tiszta és igényes környezet vagy egy jól működő időpontkezelés mind hozzájárulhat a hosszú távú sikerhez. Sokat segíthet abban, hogy jobban átlássuk a dolgokat egy bullet journal vagyis BuJo, vagyis egy kézzel vezetett napló.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
