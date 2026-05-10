Szalon nyitás: Hogyan indítsunk el egy fodrászatot vagy kozmetikát?

A saját szalon nyitása már bizonyára régi álom, amely korábban megszületett bennünk. Most itt az ideje, hogy a tettek mezejére lépjünk. Mielőtt azonban fogadnánk az első vendéget, érdemes tisztázni, hogy pontosan mivel jár az egyéni vállalkozás indítása a szépségiparban. Olyan kérdéseket járunk körül, mint például, hogy mi kell egy kozmetika megnyitásához, illetve milyen engedélyek szükségesek.

Saját szalon nyitása előtt érdemes minden apró részlett kidolgozni, megtervezni.

1.Saját szalon nyitása csak szakképesítéssel lehetséges

Az egyéni vállalkozás indítása a szépségiparban első és legfontosabb lépése, a megfelelő szakképesítés megszerzése. Magyarországon kozmetikai, fodrászati vagy műkörmös tevékenységet csak az végezhet, aki rendelkezik államilag elismert végzettséggel. Ezeket felnőttképző intézményeknél lehet megszerezni, és az oklevelet a vállalkozás indításakor kérhetik is.

2.Tudjuk, hogy milyen engedélyek szükségesek?

A szépségiparban különösen fontos a működési engedély és a bejelentési kötelezettség. Mielőtt dolgozni kezdünk, be kell jelenteni a vállalkozást, amelyet legegyszerűbben a Webes Ügysegéden keresztül lehet elindítani egyéni vállalkozóként. Itt kell kiválasztani a megfelelő TEÁOR-kódot is. Ha valaki üzlethelyiségben dolgozik, a tevékenységet a helyi önkormányzat jegyzőjénél is be kell jelenteni.

3. A higiénia előírásokról se feledkezzünk meg

Egyes esetekben a népegészségügyi hatóság is ellenőrizheti a helyiséget, különösen akkor, ha bőrrel, vegyszerekkel vagy invazív kezelésekkel dolgoznak. A higiéniai előírások betartása nemcsak ajánlott, hanem kötelező. Ide tartozik a fertőtlenítőszerek használata, az eszközök sterilizálása, valamint a külön kézmosó és vendégtér kialakítása. Ezeket a feltételeket a hatóság ellenőrizheti, és hiányosság esetén akár bírságot is kiszabhat.

4. Van tanúsítványunk?

Egy szépségipari vállalkozásnál is nagyon fontos az eszközök és alapanyagok minősége, használata. Csak olyan kozmetikumok és gépek használhatók, amelyek megfelelnek az európai uniós előírásoknak. Egyes készülékeknél, például a lézeres eszközöknél külön tanúsítvány vagy képzés is szükséges lehet.