Nem hagyják békén! Michael Jackson testvére kifecsegte a poplegenda legféltettebb titkát

Michael Jackson neve szinte egybeforrt a legendás moonwalk tánclépéssel, amelyet a popkirály világszerte híressé tett. Azt azonban kevesen tudják, hogy a legendás mozdulat mögött egy egészen meglepő történet áll. A családi visszaemlékezések szerint a világsztárt egy mindössze 8 éves gyerek vezette be a nem mindennapi táncmozdulat rejtelmeibe.

Marlon szerint Michael Jackson egy nyolc évestől tanulta meg, mi az a moonwalk (Fotó: XPOSUREPHOTOS.COM / Northfoto)

Michael Jackson testvére leleplezett egy családi titkot

A poptörténelem egyik legikonikusabb pillanata kétségkívül az volt, amikor Michael Jackson először mutatta be a moonwalk mozdulatot a legendás Motown 25: Yesterday, Today, Forever televíziós különkiadásban 1983-ban. Azt azonban senki nem tudta, hogy a különleges tánclépés nem az egykori poplegenda találmánya. Marlon Jackson a WFAN rádióban tett interjúja közben viszont most lerántotta a leplet néhai testvére, Michael Jackson legendás mozdulatáról. Elmondása szerint a tánclépést a felesége nyolc éves unokaöccse mutatta meg először az énekesnek:

Az unokaöcsém, aki nem az én oldalam, hanem a feleségem oldaláról származik, volt az első, aki megmutatta neki a moonwalk-ot. Ő akkor nyolc éves volt. Azt mondta, hogy hátrafelé csúszásnak hívják. Aztán megtanította Michael-nek, hogyan kell hátrafelé csúszni, és Michael átnevezte moonwalk-nak.

Michael Jackson 1983-ban mutatta be először a legendás táncmozdulatát (Fotó: DPA / Northfoto)

De mi az a moonwalk?

A moonwalk valójában egy hátrafelé csúszó tánclépés, ami azt az illúziót kelti, mintha a táncos előre haladna, miközben valójában hátrafelé csúszik.

Michael Jackson másik híres táncmozdulata az előre dőlés a Smooth Criminal című klipben (Fotó: g90 / Northfoto)

Michael Jackson moonwalk-ja

A popkirály pedig később ezt a lépést saját stílusával és elképesztő precizitásával tökéletesre fejlesztette, majd egészen egyszerűen világhírűvé tette és pillanatok alatt a popkultúra részévé vált. Michael Jackson az 1980-as években szinte minden koncertjén és turnéján előadta a moonwalk-ot, és rajongók milliói próbálták utánozni a legendás lépést. Az évek alatt pedig szépen lassan az énekes egyik legismertebb védjegyévé nőtte ki magát. De nem ez az egyetlen ilyen, a moonwalk mellett számos más ikonikus mozdulat is kötődik a nevéhez, mint például a Smooth Criminal című klipjében látható híres, előre dőlő mozdulat.