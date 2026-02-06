Sokkoló részletek láttak napvilágot Michael Jackson boncolási jegyzőkönyvéből: rohadó bőr, teljes kopaszság

Ennyi idő után végre többet megtudhatunk Michael Jackson boncolási jegyzőkönyvéről. Enyhén szólva nyugtalanító dolgok kerültek felszínre, köztük fejbőrén lévő tetoválásokról, amelyeket parókájához igazították – közölte a Mirror. Megtudhatjuk, mi rejlett a világhírű ikon erős sminkje és parókája alatt!
Az énekes élete során mindig is zárkózott volt, ami az egészségügyi állapotát illeti. 2009-es halála után azonban titkolt egészségügyi gondjaira fény derülhetett.
Michael Jackson 50 éves korában halt meg Los Angeles-i otthonában, miután altatóval túladagolta magát. A tragédiát végül a vizsgálatok után emberölésnek minősítették, ami miatt orvosát, dr. Conrad Murrayt gondatlanságból elkövetett emberölés miatt elítélték.
Az ikon 2009 júniusában bekövetkezett halála után a boncolás riasztó fényt vetett plasztikai műtéteire és addig jól titkolt egészségügyi állapotára.
Több aggasztó tény is felmerült a vizsgálat során:
Az ikon végül sokáig rejtett kozmetikai beavatkozásaira is fény derült. Többek közt két műtéti heg is volt a fülei mögött, további kettő pedig az orrlyukai két oldalán. Az orvosok úgy gondolják, ezek különböző műtéti beavatkozásokból származnak.
A műtéti hegeken túl azonban még mindig tudott újat mutatni a boncolási jegyzőkönyv. Jackson olyan beavatkozásaira is fény derült, amiket a sztár sosem szeretett volna nyilvánosságra hozni. Köztük a rózsaszínre tetováltatott ajkai és feketére tetováltatott szemöldökei. De a sztár fejbőrét is tetoválás fedte.
Alatta pedig Jackson teljesen kopasz volt.
Csont és bőr volt, kihullott a haja! Halálakor gyakorlatilag semmi mást nem fogyasztott, csak tablettákat
– mondta az énekeshez közel álló forrás a The Sunnak.
Jackson nem engedte az orvosokat közel magához, így az is halála után derült ki, hogy a lábai deformálódtak a híres mozdulatai miatt. Kínzó bőrkeményedésektől és egy olyan súlyos gombás fertőzéstől szenvedett, mintha a bőre rothadna.
A boncolás során felszínre került, mi az igazság a világsztár bőrszínével kapcsolatos találgatások mögött. Jackson ugyanis külsejének változását a vitiligo nevű bőrbetegségre fogta, amely pigmenthiányos foltok megjelenésével jár. Sokan ebben kételkedtek, azonban a jegyzőkönyv szerint a testén valóban láthatóak voltak a betegség által jellemző foltok.
