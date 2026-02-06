Sokkoló részletek láttak napvilágot Michael Jackson boncolási jegyzőkönyvéből: rohadó bőr, teljes kopaszság

Ennyi idő után végre többet megtudhatunk Michael Jackson boncolási jegyzőkönyvéről. Enyhén szólva nyugtalanító dolgok kerültek felszínre, köztük fejbőrén lévő tetoválásokról, amelyeket parókájához igazították – közölte a Mirror. Megtudhatjuk, mi rejlett a világhírű ikon erős sminkje és parókája alatt!

Rejtélyes vágások, sérülések lepték el Michael Jackson testét halálakor

Fotó: Maindru Michel

Michael Jackson boncolási jegyzőkönyvét nyilvánosságra hozták

Az énekes élete során mindig is zárkózott volt, ami az egészségügyi állapotát illeti. 2009-es halála után azonban titkolt egészségügyi gondjaira fény derülhetett.

Michael Jackson 50 éves korában halt meg Los Angeles-i otthonában, miután altatóval túladagolta magát. A tragédiát végül a vizsgálatok után emberölésnek minősítették, ami miatt orvosát, dr. Conrad Murrayt gondatlanságból elkövetett emberölés miatt elítélték.

Az ikon 2009 júniusában bekövetkezett halála után a boncolás riasztó fényt vetett plasztikai műtéteire és addig jól titkolt egészségügyi állapotára.

Több aggasztó tény is felmerült a vizsgálat során: Kiderült, hogy a világsztár rendkívül sovány volt halálakor. A boncolás során olyan mértékben le volt fogyva, hogy azt feltételezték, halála előtt anorexiával küzdhetett.

A gyomrában nem találtak mást, csak részben feloldódott tablettákat. A beszámolók szerint Michael Jackson naponta mindössze egy-egy apró étkezésen élt.

A világhírű énekes karjain szúrásnyomok voltak, amelyekről úgy vélik, azoktól az injekcióktól származhat, amelyeket krónikus álmatlanságára adott be magának.

Nemcsak karjain, de csípőjén, combjain és vállain is szúrásnyomok voltak, amelyek feltételezhetően fájdalomcsillapító injekciók nyomai voltak.

Eközben a sztár térdei és sípcsontjai rejtélyes zúzódásokkal voltak tele, a hátán pedig vágások voltak, ami egy közelmúltbeli esésre utált.

Még ennél is nyugtalanítóbb volt azonban, hogy hullámos, vállig érő hajáról kiderült: paróka volt.

Az ikon végül sokáig rejtett kozmetikai beavatkozásaira is fény derült. Többek közt két műtéti heg is volt a fülei mögött, további kettő pedig az orrlyukai két oldalán. Az orvosok úgy gondolják, ezek különböző műtéti beavatkozásokból származnak.