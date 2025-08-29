Michael Jackson legjobb klipjei, amik hollywoodi kisfilmként is megállnák a helyüket

A pop királya ma ünnepelné 67. születésnapját. Michael Jackson nem csak a zeneiparban alkotott maradandót, hanem a mozgókép világához is tevékenyen hozzájárult. A dalaihoz készült videoklipek között bőven találunk olyanokat, melyek akár önálló kisfilmként is megállnák a helyüket, főleg, hogy az egyiket az Oscar-díjas direktor, Martin Scorsese rendezte.

Michael Jackson megválogatta a rendezőit (Fotó: f73)

Michael Jackson legjobb klipjei

Bad (1987)

A Bad című dal az azonos névre hallgató albumon jelent meg. A dalhoz készült klipet az Aljas utcák rendezője, Martin Scorsese készítette, és ha alaposan megnézzük, a rendező rajta is hagyta a keze nyomát a képkockákon. A bandaháborúba keveredő Jacko egy elhagyatott metróállomáson csap össze ellenfeleivel. A történetet és a koreográfiát is egyaránt inspirálta a West Side Story című klasszikus musicalfilm. A Bad eredetileg egy közel 20 perc hosszúságú kisfilm, a dal hivatalos videoklipje egy ebből felhasznált 4 perces részlet.

Smooth Criminal (1988)

A Smooth Criminal klipje hasonlóan a Bad-hez egy sokkal nagyobb projekt kis részlete. A videó a Moonwalker című film egyik jelenete, mely Michael Jackson főszereplésével készült, és még olyan arcok is feltűnnek benne, mint a Casino sztárja, Joe Pesci. A Moonwalker Jackson saját maga által finanszírozott nagyjátékfilmje. A táncos jelenetekhez a musicalfilmek királya, Fred Astaire koreográfiái szolgáltak inspirációul, sőt, még Jacko jelmezei is megidézik a Zenevonat sztárját. A Smooth Criminal felvételein láthatjuk az énekes egyik legikonikusabb táncmozdulatát, az “anty-gravity lean-t", ami egy látszólag lehetetlen manőver, Jacksonnak azonban egyáltalán nem okozott nehézséget.

Jackson egyik leghíresebb táncmozdulatát láthatjuk a Smooth Criminal klipjében (Fotó: g90)

Billie Jean (1983)

A Billie Jean a Thriller című albumon jelent meg, mely a mai napig a világ legnagyobb példányszámban eladott zenei albuma, továbbá a maga 8 Grammy-díjával is rekorder a zeneiparban. A kritikai elismerések mellett az egyik legismertebb pletyka övezte a dalt és keletkezési körülményeit. Jackson elmondása szerint a Billie Jean nem egy konkrét hölgyet jelöl, hanem azon túlbuzgó rajongók inspirálták, akik rendszeresen azzal álltak elő, hogy ő a gyermekeik apja.

Thriller (1983)

A Thriller videoklipjét szintén egy elismert filmrendezőnek köszönhetjük. John Landis olyan filmekkel vált ismertté, mint a Blues Brothers vagy az itthon hatalmas sikereket arató, Sylvester Stallone főszereplésével készült Oscar. Landis és Jackson több horrorfilm előtt is tiszteleg a kisfilmben, mely jelenleg egymilliárd megtekintésnél tart a YouTube-on.