Marlon Brando lehet Michael Jackson fiának apja?

Régóta megy a találgatás Michael Jackson apasági kérdésével kapcsolatban. A mostani friss beszámolók alapján azonban elképzelhető, hogy az egykori poplegenda legkisebb fiának a biológiai apja nem más, mint a Keresztapa sztárja, Marlon Brando.

Marlon Brando hosszú éveken keresztül nagyon szoros kapcsolatban állt Michael Jacksonnal (Fotó: Paramount Pictures / Northfoto)

Marlon Brando Michael Jackson fiának az apja?

Újra felerősödtek a pletykák, amelyek szerint Marlon Brando lehet Michael Jackson legfiatalabb gyermekének biológiai apja. Bigi Jackson, aki 2002-ben született és korábban Blanket néven vált ismertté, évtizedek óta az apasági spekulációk középpontjában áll. Egy bennfentes szerint Marlon Brando és Michael Jackson rendkívül szoros baráti kapcsolatban álltak egymással, és a színész állítólag sperma-adományozással is segítette az egykori poplegenda vágyát arra, hogy újabb gyermeke születhessen:

Mindketten szupersztárok voltak és nagyon közel álltak egymáshoz, ezért nagy volt a bizalom közöttük.

Ez az elmélet különösen nagy visszhangot váltott ki, mivel a Keresztapa Don Vito Corleone-jának magánéletét egészen a haláláig mély titok övezte, az énekes pedig soha nem beszélt nyilvánosan gyermekei biológiai hátteréről.

A Michael Jackson apaságával kapcsolatos kérdések régóta foglalkoztatják a rajongókat (Fotó: Abaca/ Northfoto)

Ki lehet Michael Jackson gyermekeinek biológiai apja?

A Michael Jackson gyermekeinek apaságával kapcsolatos viták nem új keletűek, ám Marlon Brando neve új szintre emelte a találgatásokat. Bár a poplegenda jogilag mindhárom gyermekének az apja, a biológiai származás kérdése soha nem került egyértelműen tisztázásra. Sokan úgy vélik, hogy Bigi Jackson külső megjelenése kevésbé hasonlít Michael Jacksonra, ami évek óta táplálja a pletykákat.

Jogilag Michael Jackson az apja mindhárom gyereknek (Fotó: KGC-03 / Northfoto)

Marlon Brando 11 gyermeke

Ráadásul az internetes rajongók már korábban is felfigyeltek a Michael Jackson fia, Bigi, és Marlon Brando fia, Miko Brando, közötti feltűnő hasonlóságra. A 64 éves férfi a poplegenda Neverland Ranch nevű birtokán dolgozott sofőrként és biztonsági őrként. A forrás szerint ezzel az információval pedig végre minden összeállt:

Az egész nagyon furcsa, de a kirakós darabjai úgy tűnik, hogy összeillenek.

A Marlon Brando apaság elmélet mindemellett azért is keltett óriási visszhangot, mert a színész híres volt különc életmódjáról, nyitott gondolkodásáról és arról, hogy nem követte a hollywoodi normákat. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mintsem az, hogy a színész legalább 11 gyermek apja volt és egy elszigetelt magánszigeten nevelte őket távol a nyilvánosságtól.