Fidesz-kongresszusHavazásTisza-AdóGolden Globe 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-3°C Székesfehérvár

Ernő névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Marlon Brando lehet Michael Jackson fiának apja?

apaság
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 12. 15:10
KeresztapaMichael JacksonMarlon Brando
Újabb botrány rázta meg Hollywoodot. Felröppent a pletyka, hogy Marlon Brando lehet Michael Jackson legkisebb fiának az apja.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

Régóta megy a találgatás Michael Jackson apasági kérdésével kapcsolatban. A mostani friss beszámolók alapján azonban elképzelhető, hogy az egykori poplegenda legkisebb fiának a biológiai apja nem más, mint a Keresztapa sztárja, Marlon Brando

Marlon Brando hosszú éveken keresztül nagyon szoros kapcsolatban állt Michael Jackson-nal
Marlon Brando hosszú éveken keresztül nagyon szoros kapcsolatban állt Michael Jacksonnal (Fotó: Paramount Pictures /  Northfoto)

Marlon Brando Michael Jackson fiának az apja?

Újra felerősödtek a pletykák, amelyek szerint Marlon Brando lehet Michael Jackson legfiatalabb gyermekének biológiai apja. Bigi Jackson, aki 2002-ben született és korábban Blanket néven vált ismertté, évtizedek óta az apasági spekulációk középpontjában áll. Egy bennfentes szerint Marlon Brando és Michael Jackson rendkívül szoros baráti kapcsolatban álltak egymással, és a színész állítólag sperma-adományozással is segítette az egykori poplegenda vágyát arra, hogy újabb gyermeke születhessen:

Mindketten szupersztárok voltak és nagyon közel álltak egymáshoz, ezért nagy volt a bizalom közöttük.

Ez az elmélet különösen nagy visszhangot váltott ki, mivel a Keresztapa Don Vito Corleone-jának magánéletét egészen a haláláig mély titok övezte, az énekes pedig soha nem beszélt nyilvánosan gyermekei biológiai hátteréről.

A Michael Jackson apaságával kapcsolatos kérdések régóta foglalkoztatják a rajongókat
A Michael Jackson apaságával kapcsolatos kérdések régóta foglalkoztatják a rajongókat (Fotó: Abaca/ Northfoto)

Ki lehet Michael Jackson gyermekeinek biológiai apja?

A Michael Jackson gyermekeinek apaságával kapcsolatos viták nem új keletűek, ám Marlon Brando neve új szintre emelte a találgatásokat. Bár a poplegenda jogilag mindhárom gyermekének az apja, a biológiai származás kérdése soha nem került egyértelműen tisztázásra. Sokan úgy vélik, hogy Bigi Jackson külső megjelenése kevésbé hasonlít Michael Jacksonra, ami évek óta táplálja a pletykákat. 

Jogilag Michael Jackson az apja mindhárom gyereknek
Jogilag Michael Jackson az apja mindhárom gyereknek (Fotó: KGC-03 /  Northfoto)

Marlon Brando 11 gyermeke

Ráadásul az internetes rajongók már korábban is felfigyeltek a Michael Jackson fia, Bigi, és Marlon Brando fia, Miko Brando, közötti feltűnő hasonlóságra. A 64 éves férfi a poplegenda Neverland Ranch nevű birtokán dolgozott sofőrként és biztonsági őrként. A forrás szerint ezzel az információval pedig végre minden összeállt:

Az egész nagyon furcsa, de a kirakós darabjai úgy tűnik, hogy összeillenek. 

A Marlon Brando apaság elmélet mindemellett azért is keltett óriási visszhangot, mert a színész híres volt különc életmódjáról, nyitott gondolkodásáról és arról, hogy nem követte a hollywoodi normákat. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mintsem az, hogy a színész legalább 11 gyermek apja volt és egy elszigetelt magánszigeten nevelte őket távol a nyilvánosságtól.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu