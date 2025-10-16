Egy éve halt meg Liam Payne: Így áll most a nyomozás

Mint ismeretes, Liam Payne 2024. október 16-án halt meg váratlanul, amikor buenos aires-i hotelszobájának harmadik emeleti erkélyéről kizuhant. A One Direction énekese vélhetően nem volt teljesen tiszta tudatállapotban, amikor a baleset történt, a körülmények azonban közel sem voltak egyértelműek.

Liam Payne 2024. október 16-án halt meg, rajongói és családja azóta sem tudták feldolgozni a tragédiát (Fotó: picture alliance / SvenSimon)

Liam Payne halála máig nem tisztázott

Bár első körben úgy tűnt, hogy öngyilkosság történt, a későbbi toxikológiai vizsgálat igazolta, hogy az énekes szervezetében alkoholt, kokaint és antidepresszánsokat is találtak. A friss hírek alapján viszonylag gyorsan az is kiderült, hogy az ominózus estén Liam furcsán viselkedett, nem sokkal a tragédia előtt ugyanis a szálloda recepció vezetője a segélyhívó operátorral beszélt, ahol közölte, hogy egy drogos és alkoholos állapotban lévő vendég mindent összetör a szobában. A rendőrség az énekes szobájában összetört és megégett tárgyakat, illetve a bútorok körül szétszórva kábítószerhez köthető nyomokat talált.

Az eset kapcsán egyébként három embert tartóztattak le a hatóságok, köztük egy drogdílert, aki aznap vélhetően kábítószert adott el az énekesnek. Egy korábban kiadott közlemény alapján tehát az öngyilkosságot kizárták, mivel nem volt tiszta tudatállapotban, amikor több mint tíz méteres magasságból kizuhant. A nyomozás során több mint 800 órányi videófelvételt – köztük utcai kamerák és a hotelszoba biztonsági kameráinak felvételeit vizsgálták – , de górcső alá vették a sztár laptopját és mobiltelefonját is. Az argentin rendőrség egyelőre nem adott választ arra, hogy mikor kezdik meg Liam ügyének tárgyalását, mint ahogy arra sem, hogy miért ennyire lassú az ügyben folytatott nyomozás, egy évvel a tragédia után. Az mindenesetre biztos, hogy a három gyanúsított több mint tizenöt év börtönre számíthat, ha bűnösnek találják őket.

Liam Payne és Cherly Cole rövid ideig voltak kapcsolatban, egy közös fiuk született. Bear érdekében szakításuk után is jóban maradtak (Fotó: Nasser Berzane)

Liam Payne temetésén rákos gyermekeknek szerveztek gyűjtést

Nem titok, hogy az énekes temetésén adományokat kértek a szervezők, méghozzá rákos gyermekeket segítő szervezetek javára. Liam nem sokkal korábban ugyanis egyetlen éjszaka alatt tízezer fontot, vagyis körülbelül négy és fél millió forintot adományozott a JustGiving oldalainak, ami azt jelenti, hogy szívén viselte a beteg kisgyerekek sorsát. Temetése kapcsán a család egy ismerőse elárulta: a beérkezett adományok nagy részét magán úton adták és közel 250 ezer font, vagyis majdnem 112 millió forint gyűlt össze, amelyet egy gyermekrákkal foglalkozó intézethez juttatnak majd el.