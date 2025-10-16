Egy éve halt meg Liam Payne: Így áll most a nyomozás

Mint ismeretes, Liam Payne 2024. október 16-án halt meg váratlanul, amikor buenos aires-i hotelszobájának harmadik emeleti erkélyéről kizuhant. A One Direction énekese vélhetően nem volt teljesen tiszta tudatállapotban, amikor a baleset történt, a körülmények azonban közel sem voltak egyértelműek.
Bár első körben úgy tűnt, hogy öngyilkosság történt, a későbbi toxikológiai vizsgálat igazolta, hogy az énekes szervezetében alkoholt, kokaint és antidepresszánsokat is találtak. A friss hírek alapján viszonylag gyorsan az is kiderült, hogy az ominózus estén Liam furcsán viselkedett, nem sokkal a tragédia előtt ugyanis a szálloda recepció vezetője a segélyhívó operátorral beszélt, ahol közölte, hogy egy drogos és alkoholos állapotban lévő vendég mindent összetör a szobában. A rendőrség az énekes szobájában összetört és megégett tárgyakat, illetve a bútorok körül szétszórva kábítószerhez köthető nyomokat talált.
Az eset kapcsán egyébként három embert tartóztattak le a hatóságok, köztük egy drogdílert, aki aznap vélhetően kábítószert adott el az énekesnek. Egy korábban kiadott közlemény alapján tehát az öngyilkosságot kizárták, mivel nem volt tiszta tudatállapotban, amikor több mint tíz méteres magasságból kizuhant. A nyomozás során több mint 800 órányi videófelvételt – köztük utcai kamerák és a hotelszoba biztonsági kameráinak felvételeit vizsgálták – , de górcső alá vették a sztár laptopját és mobiltelefonját is. Az argentin rendőrség egyelőre nem adott választ arra, hogy mikor kezdik meg Liam ügyének tárgyalását, mint ahogy arra sem, hogy miért ennyire lassú az ügyben folytatott nyomozás, egy évvel a tragédia után. Az mindenesetre biztos, hogy a három gyanúsított több mint tizenöt év börtönre számíthat, ha bűnösnek találják őket.
Nem titok, hogy az énekes temetésén adományokat kértek a szervezők, méghozzá rákos gyermekeket segítő szervezetek javára. Liam nem sokkal korábban ugyanis egyetlen éjszaka alatt tízezer fontot, vagyis körülbelül négy és fél millió forintot adományozott a JustGiving oldalainak, ami azt jelenti, hogy szívén viselte a beteg kisgyerekek sorsát. Temetése kapcsán a család egy ismerőse elárulta: a beérkezett adományok nagy részét magán úton adták és közel 250 ezer font, vagyis majdnem 112 millió forint gyűlt össze, amelyet egy gyermekrákkal foglalkozó intézethez juttatnak majd el.
A One Direction egykori tagja halálának idején két éve kapcsolatban élt Kate Cassidy-vel. Egykori barátnője a napokban megható videót posztolt TikTok-on, ahol arról beszélt, hogy Liam halála előtt néhány nappal látta őt utoljára. „Egy évvel ezelőtt, október 12-én volt az utolsó nap, amit Liammal töltöttem”
– mondta könnyes szemmel.
Elmondtam neki, hogy mennyire fog hiányozni és mennyire szeretem őt. Hosszú, szívből jövő búcsú volt, ő pedig csak annyit mondott: úgy viselkedsz, mintha ez lenne az utolsó alkalom, hogy viszontlátsz. Ekkor még nem tudtam, hogy tényleg ez lesz az utolsó
Kate a videóval szeretné felhívni a figyelmet arra, mennyire fontos elmondani az érzéseinket annak, akiket szeretünk, mert nem tudhatjuk, mit hoz a holnap.
Liam Payne Cheryl Cole-lal volt kapcsolatban évekkel korábban, s bár a szerelem nem tartott sokáig, közös fiuk, Bear miatt jó viszonyban maradtak. Az énekes vagyona 46 millió angol fontot, vagyis körülbelül 22 milliárd forintot ér. A felfoghatatlan összegről egy korábbi interjúban úgy nyilatkozott:
Az életem most az övé, a pénzem az övé. Tulajdonképpen több olyan cégem is van, amelyek már működnek, és egy nap ő is vezetheti őket, ha akarja, vagy akár el is adhatja őket.
Vélhetően tehát Liam Payne fiára hagyta minden vagyonát.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.