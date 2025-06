Liam Payne UPDATE: a sztár halála miatt megvádolt két férfi bíróság elé áll

Az argentin ügyészek megerősítették, hogy két férfit is bíróság elé állítanak Liam Payne halálával kapcsolatban. A vád szerint órákkal azelőtt adtak el kokaint az egykori One Direction tagnak, mielőtt lezuhant egy Buenos Aires-i szálloda harmadik emeletéről.

Liam Payne szervezetében nagy mennyiségű alkoholt és kábítószert találtak (Fotó: Capital Pictures / MediaPunch / Northfoto)

Liam Payne halálával kapcsolatban két férfi is bíróság elé áll

Braian Nahuel Paiz pincér és Ezequiel David Pereyra volt szállodai dolgozó január eleje óta ül előzetes letartóztatásban Liam Payne halála miatt. A két hotelben dolgozó személy ellen vádat emeltek, miszerint drogot adtak el az énekesnek tavaly október 16-án, azelőtt, hogy az egykori One Direction énekes a halálába zuhant egy Buenos Aires-i szálloda harmadik emeletéről. A két férfi akár 15 év börtönbüntetést is kaphat, ha elítélik őket. Az argentin ügyészség nyilatkozatában az állt, hogy a két vádlott, Braian Nahuel Paiz és Ezequiel David Pereyra kábítószer kereskedelem bűntettének vádjával fog bíróság elé állni. Továbbá az is kiderült a nyilatkozatban, hogy Liam Payne a 310-es szoba erkélyéről esett le és bizonyítottan kokain, alkohol és pszichotrop szerek okozta mérgezett állapotban volt a halála előtt.

A két férfinak köze volt Liam Payne halálához

A boncolás eredménye alapján az egykori Liam Payne halála oka 'polytrauma' volt, vagyis a test több pontját, több szervet ért sérülés. Ezen felül a toxikológiai vizsgálat kimutatta, hogy Liam Payne szervezetében literenként 2,7 grammot elérő koncentrációban etil-alkohol volt, ezen felül pedig kokain, metilecgonin, benzoylecgonin, kokaetilén és szertralin. A boncolást végző igazságügyi orvosszakértők szerint ezek fogyasztása legalább 72 órával és legfeljebb néhány perccel a halála előtt történt.

Liam Payne halálát 'polytrauma' okozta (Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

Három másik férfit már felmentettek ebben az ügyben

Az állítólagos drogkereskedők az egyetlen gyanúsítottak, akik végül a tanúk padjára ülnek. Három másik férfit már felmentettek ebben az ügyben még februárban: Esteban Grassi szállodai recepcióst, Gilda Martin-t, a szálloda biztonsági főnökét és Liam Payne egykori jó barátját, Rogelio Nores-t. Az egyik megmaradt gyanúsított, Braian Nahuel Paiz tagadja a vádakat. Állítása szerint ő csak együtt fogyasztotta a drogot az énekessel, nem pedig árulta neki:

Megosztottam a drogokat Liammel, de nem adtam el őket.

Braian Nahuel Paiz és Ezequiel David Pereyra tárgyalásának időpontját még nem tűzték ki, de várhatóan hamarosan megkezdődik.