Gyászba borult a Hollywood: elhunyt a Superman filmek sztárja

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 24. 07:48
Parkinson-kórral küzdött éveken át – 82 évesen hunyt el a világsztár

82 éves korában elhunyt Valerie Perrine, a BAFTA-díjas hollywoodi sztár, akit a legtöbben a Lenny és a Superman filmekből ismerhetettek.

Elhunyt a Superman filmek sztárja Fotó: Ralph Dominguez/MediaPunch

A színésznő Beverly Hills-i otthonában hunyt el, miután hosszú ideig harcolt a Parkinson-kórral. Betegsége az évek során teljesen felőrölte: elveszítette mozgásképességét, és az evés, valamint a beszéd is komoly nehézséget jelentett számára.

Barátja és lelki társa, Stacey Souther megrendítő szavakkal búcsúzott tőle:

Hihetetlen bátorsággal és együttérzéssel nézett szembe a Parkinson-kórral, és egyetlen egyszer sem panaszkodott. Igazi inspiráció volt, aki teljes életet élt – és micsoda csodálatos élet volt ez. A világ kevésbé szép nélküle.

Valerie Perrine karrierje több mint négy évtizeden át tartott. A nagy áttörést a Lenny hozta meg számára, amelyben Honey Bruce-t, a legendás humorista feleségét alakította. A filmben Dustin Hoffman volt a partnere.

Perrine maga 1976-ban BAFTA-díjat nyert a legígéretesebb újonc kategóriában. Később a Superman és annak folytatásában is feltűnt, ahol Lex Luthor titkárnőjét játszotta. Pályafutása során számos más filmben és sorozatban is szerepelt, többek között a Forráspont című produkcióban is, ahol Wesley Snipes oldalán játszott.

Kevesen tudják, de a színésznő nem a filmiparban kezdte: éveken át Las Vegasban dolgozott showgirlként, mielőtt egy véletlen találkozás során felfedezte egy ügynök. Ez indította el Hollywood felé vezető útján.

A betegsége miatt 2016-ban visszavonult, utolsó szerepét az Silver Skies című filmben játszotta, ahol George Hamilton mellett tűnt fel.

Testvére, Ken Perrine összetörve beszélt a veszteségről:

Összetörtem, hogy elveszítettem a csodálatos húgomat, Valerie-t... Olyan rendkívüli életet élt, amiről a legtöbben csak álmodhatunk. Mindenki hiányolni fogja, aki ismerte, és a rajongói is. Az utolsó pillanatig harcolt, és soha nem adta fel.

A színésznő élete valóban filmbe illő volt: 1943-ban született Texasban, de gyermekkorát a világ különböző pontjain töltötte, mivel édesapja katonatisztként szolgált. Japántól Párizsig számos helyen megfordult, mielőtt végül Hollywoodban vált világsztárrá – írja a Mirror.

 

