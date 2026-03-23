„Nagyon hirtelen történt” – összetört családja jelentette be, hogy elhunyt a népszerű színész

A Casualty (Baleseti sebészet) című sorozat szeretett színésze, Ben Keaton 70 éves korában elhunyt.

Hirtelen távozott az elhunyt színész

Az ír színész a BBC híres kórházsorozatában 1999 és 2002 között játszotta Spencert, de az Emmerdale című szappanoperában is megjelent Jeff Brannigan szerepében.

Keaton a Lincoln megyei kórházban vesztette életét pénteken - a The Irish Times így írt róla a vasárnap közzétett nyilatkozatában:

Bent örökre fogják hiányolni, szeretni. Szeretettel emlékezik rá volt felesége, Polly, fia, Waldo és lánya, Daisy, testvérei, Des és Thom, valamint húga, Jeanette.

A színész korábbi neje, Polly a következő nyilatkozatot osztotta meg a Facebookon:

Hihetetlenül sajnálom, hogy Ben Keaton tegnap este elhunyt. Nagyon hirtelen történt, és mindannyian sokkos állapotban vagyunk.

Hozzátette, bár évekkel ezelőtt különváltak, Keaton nagyszerű apuka volt, és bár sokat siratták meg egymást, ugyanannyi boldog emléket is őriz róla.

Pályafutása során Keaton szerepelt a The Bill, a Doctors és a Double Time című sorozatok epizódjaiban, valamint több Balamory-, Gumtree- és Hubbub-epizódot is írt. Emellett elismert színházi színész és komikus is volt. 2008-ban a Lincolni Egyetemen kezdett tanítani, ahol fizikai színházra és kamera előtti színészetre szakosodott. Öt évvel később megalapította a Lincolni Film- és Televíziós Iskolát. (Metro)